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Александр Головин: пока не ощущаю себя стабильным игроком сборной (видео)

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин после сегодняшней тренировки поделился впечатлениями от прибытия в расположение национальной команды и заявил, что пока не ощущает себя стабильным игроком сборной, передаёт корреспондент Rusfootball.info



- С какими мыслями прибыли в сборную?

- С хорошим настроением и позитивными мыслями. Очень рад вызову в сборной, буду стараться его оправдывать.

- Погода краснодарская не удивила?

- Я посмотрел погоду до того, как лететь сюда. Погода нормальная.

- Какое сейчас физическое состояние после тяжелой игры?

- Да, игра была тяжёлая, как и обычно на выезде, но физическое состояние хорошее. Думаю, завтра уже будет намного лучше.

- Какова атмосфера в команде, как приняли?

- Атмосфера всегда хорошая. И до этого, и сейчас приняли хорошо.

- Ощущаете ли Вы себя стабильным игроком сборной России?

- Нет, стабильным, конечно, не ощущаю, но буду стремиться идти к этому.

- Вы ещё не были на стадионе "Краснодара", какие впечатления?

- Вживую ещё не был, но видел по телевизору, что стадион очень хороший. Очень хочу сыграть на нём.

- Что-то скажете о сопернике?

- Знаю, что Кот-д'Ивуар очень физически сильная команда, с ними будет тяжело в борьбе. Переиграть их можно будет только за счёт каких-то хитростей.
Теги: Головин Сборная России Rвидео
Сегодня, 18:23
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