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Хет-трик Хасана Мамтова принес победу "Тюмени" над "Спартаком" из Нальчика
"Тюмень" разгромила нальчикский "Спартак" в матче 23-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ. 23 тур
"Тюмень" - "Спартак-Нальчик" - 3:0
Голы: Мамтов, 20, 25, 75
"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Маслов (Сметанин, 90), Гузь, Теленков, Павленко (Лешонок, 69), Чудин, Шляпкин (Шабаев, 79), Рябокобыленко, Мамтов, Чуканов (Пустозеров, 84)
"Спартак-Нальчик": Антипов, Мурачев, Кузнецов, Дашаев, Семенов (Макоев, 59), Войнов (Каркаев, 71), Крамаренко, Дроздов, Гурфов, Богатырев (Шаваев, 61), Бойчук (Ахьядов, 46)
Предупреждения: Крамаренко, 29, Богатырев, 45+1.
ФНЛ. 23 тур
"Тюмень" - "Спартак-Нальчик" - 3:0
Голы: Мамтов, 20, 25, 75
"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Маслов (Сметанин, 90), Гузь, Теленков, Павленко (Лешонок, 69), Чудин, Шляпкин (Шабаев, 79), Рябокобыленко, Мамтов, Чуканов (Пустозеров, 84)
"Спартак-Нальчик": Антипов, Мурачев, Кузнецов, Дашаев, Семенов (Макоев, 59), Войнов (Каркаев, 71), Крамаренко, Дроздов, Гурфов, Богатырев (Шаваев, 61), Бойчук (Ахьядов, 46)
Предупреждения: Крамаренко, 29, Богатырев, 45+1.
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