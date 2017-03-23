Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
14:56
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (1)
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (1)
08:53
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (6)
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (6)
02:47
Вадим Бакатин: чемпионаты России и Франции примерно одинаковые, но поставлю выше премьер-лигу (3)
Вадим Бакатин: чемпионаты России и Франции примерно одинаковые, но поставлю выше премьер-лигу (3)
01:42
Болельщик: не понимаю, почему журналисты The Mirror вывернули мои слова о фанатах наизнанку (12)
Болельщик: не понимаю, почему журналисты The Mirror вывернули мои слова о фанатах наизнанку (12)
Вчера 23:10
Роман Широков: Аленичев намного сильнее Якина (7)
Роман Широков: Аленичев намного сильнее Якина (7)
Вчера 23:04
УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба (16)
УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба (16)
Георгий Миланов выбыл на срок около трех недель
Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму колена и пропустит около трех недель.
"Миланов не сможет играть около трех недель, у него повреждение колена, получил растяжение на тренировке. Он неудачно упал. Хорошо, что Георги избежал серьезной травмы.
Насколько я знаю, он останется в расположении сборной до вторника, а затем вернется в Москву", - рассказал агент футболиста Мирчо Димитров.
ТАСС
"Миланов не сможет играть около трех недель, у него повреждение колена, получил растяжение на тренировке. Он неудачно упал. Хорошо, что Георги избежал серьезной травмы.
Насколько я знаю, он останется в расположении сборной до вторника, а затем вернется в Москву", - рассказал агент футболиста Мирчо Димитров.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.