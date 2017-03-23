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Георгий Миланов выбыл на срок около трех недель

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму колена и пропустит около трех недель.

"Миланов не сможет играть около трех недель, у него повреждение колена, получил растяжение на тренировке. Он неудачно упал. Хорошо, что Георги избежал серьезной травмы.

Насколько я знаю, он останется в расположении сборной до вторника, а затем вернется в Москву", - рассказал агент футболиста Мирчо Димитров.

ТАСС
Теги: ЦСКА Миланов
Сегодня, 13:53
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