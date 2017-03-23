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17:24
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле
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Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (2)
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (2)
08:53
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (6)
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (6)
Президент "Кротоне" покинул свой пост после 25 лет работы
Президент "Кротоне" Раффаэле Вренна принял решение покинуть занимаемый пост, сообщает официальный сайт команды.
Вренна руководил клубом с 1992 года , а в сезоне-2015/16 удалось добиться исторического достижения – выход в серию А.
Вренна руководил клубом с 1992 года , а в сезоне-2015/16 удалось добиться исторического достижения – выход в серию А.
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