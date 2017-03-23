Президент "Кротоне" покинул свой пост после 25 лет работы

Президент "Кротоне" Раффаэле Вренна принял решение покинуть занимаемый пост, сообщает официальный сайт команды.



Вренна руководил клубом с 1992 года , а в сезоне-2015/16 удалось добиться исторического достижения – выход в серию А.