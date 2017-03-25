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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Даниэль Карвахаль: думаю, Иско сделает свой выбор и останется в "Реале"
Защитник сборной Испании и "Реала" Даниэль Карвахаль считает, что полузащитник Иско останется в мадридском клубе.
"Различия между играми сборной и "Реала"? Я хочу побеждать и там, и там. Иско? Он эффектный игрок. Думаю, он сделает свой выбор и останется в "Реале", - цитирует Карвахаля AS.
"Различия между играми сборной и "Реала"? Я хочу побеждать и там, и там. Иско? Он эффектный игрок. Думаю, он сделает свой выбор и останется в "Реале", - цитирует Карвахаля AS.
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