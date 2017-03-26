Ивелин Попов: в сборной Болгарии нет топ-футболистов, но мы помогаем друг другу

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов прокомментировал победу над Голландией (2:0) в отборочном матче ЧМ-2018.



"В команде сейчас царит прекрасное настроение, но мы твердо стоим на ногах. Мы понимаем свои возможности. Нам необходимо играть от сердца, а также прибавлять во владении мячом и меньше терять его", - цитирует Попова Sportal.bg.