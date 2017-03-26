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Ивелин Попов: в сборной Болгарии нет топ-футболистов, но мы помогаем друг другу

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов прокомментировал победу над Голландией (2:0) в отборочном матче ЧМ-2018.

"В команде сейчас царит прекрасное настроение, но мы твердо стоим на ногах. Мы понимаем свои возможности. Нам необходимо играть от сердца, а также прибавлять во владении мячом и меньше терять его", - цитирует Попова Sportal.bg.
Теги: Попов Сборная Болгарии Сборная Голландии
Сегодня, 10:23
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№1 Написал: Катя Хорова (Сегодня, 11:08) #
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Регистрация: 26.03.2017
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