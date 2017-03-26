Стефан де Врей покинул расположение сборной Голландии

Защитник "Лацио" Стефан де Врей покинул расположение сборной Голландии из-за травмы голеностопа, сообщает Football Italia.



Футболист вернулся в римский клуб. Сыграть в товарищеском матче против Италии он не сможет.