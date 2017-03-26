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Стефан де Врей покинул расположение сборной Голландии

Защитник "Лацио" Стефан де Врей покинул расположение сборной Голландии из-за травмы голеностопа, сообщает Football Italia.

Футболист вернулся в римский клуб. Сыграть в товарищеском матче против Италии он не сможет.
Теги: Сборная Голландии
Сегодня, 19:44
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