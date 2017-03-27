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Сергей Дмитриев: Казаченок был нападающий от бога
Трехкратный чемпион страны в составе "Зенита", ЦСКА и "Спартака" Сергей Дмитриев считает, что ушедший из жизни Владимир Казаченок дал ему путевку в жизнь как игроку и тренеру.
"Так получилось, что в какой-то степени Владимир Казаченок закончил большую карьеру из-за меня. В 1983 году он получил травму перед поездкой по маршруту Ташкент-Баку-Тбилиси. Вместо Саныча взяли меня, я забил три мяча и мы выиграли три игры. После этого Саныч доиграл сезон и закончил. Получается, я пришел ему на смену. Но в том числе – благодаря самому Казаченку. Он ко мне очень хорошо относился. Бывало, вместе играли в дубле.
Саныч, учил, подсказывал. Он на поле был не простым футболистом. Во-первых, очень классным. Во-вторых, очень не любил, если на поле кто-то "простаивал". Мог пихнуть от души. Но то ли мое отношение к футболу, то ли еще что-то влияло, но мне он не пихал. Скорее, просто подсказывал, помогал.
Потом несколько лет спустя мы пересеклись в "Светогорце". Я подумывал заканчивать карьеру, а Саныч сказал: "Брось ты. Давай ко мне. Будешь играющим тренером. Поработаем с молодежью пару лет, потом отдам тебе эту команду уже как тренеру". Как вы помните, среди молодежи у нас был Саша Кержаков.
А Саныч... Он ведь несколько операций перенес. На сердце в том числе искусственные клапаны ставил, если не ошибаюсь. Искусственные суставы на колени вынужден был поставить. Но и с ними двигался с нами в футбол, причем очень прилично. Продолжал забивать. Нападающий от Бога, ничего не скажешь. Поэтому его уход – это шок. По другому не скажешь", - цитирует Дмитриева "СЭ".
"Так получилось, что в какой-то степени Владимир Казаченок закончил большую карьеру из-за меня. В 1983 году он получил травму перед поездкой по маршруту Ташкент-Баку-Тбилиси. Вместо Саныча взяли меня, я забил три мяча и мы выиграли три игры. После этого Саныч доиграл сезон и закончил. Получается, я пришел ему на смену. Но в том числе – благодаря самому Казаченку. Он ко мне очень хорошо относился. Бывало, вместе играли в дубле.
Саныч, учил, подсказывал. Он на поле был не простым футболистом. Во-первых, очень классным. Во-вторых, очень не любил, если на поле кто-то "простаивал". Мог пихнуть от души. Но то ли мое отношение к футболу, то ли еще что-то влияло, но мне он не пихал. Скорее, просто подсказывал, помогал.
Потом несколько лет спустя мы пересеклись в "Светогорце". Я подумывал заканчивать карьеру, а Саныч сказал: "Брось ты. Давай ко мне. Будешь играющим тренером. Поработаем с молодежью пару лет, потом отдам тебе эту команду уже как тренеру". Как вы помните, среди молодежи у нас был Саша Кержаков.
А Саныч... Он ведь несколько операций перенес. На сердце в том числе искусственные клапаны ставил, если не ошибаюсь. Искусственные суставы на колени вынужден был поставить. Но и с ними двигался с нами в футбол, причем очень прилично. Продолжал забивать. Нападающий от Бога, ничего не скажешь. Поэтому его уход – это шок. По другому не скажешь", - цитирует Дмитриева "СЭ".
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