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Сергей Дмитриев: Казаченок был нападающий от бога

Трехкратный чемпион страны в составе "Зенита", ЦСКА и "Спартака" Сергей Дмитриев считает, что ушедший из жизни Владимир Казаченок дал ему путевку в жизнь как игроку и тренеру.

"Так получилось, что в какой-то степени Владимир Казаченок закончил большую карьеру из-за меня. В 1983 году он получил травму перед поездкой по маршруту Ташкент-Баку-Тбилиси. Вместо Саныча взяли меня, я забил три мяча и мы выиграли три игры. После этого Саныч доиграл сезон и закончил. Получается, я пришел ему на смену. Но в том числе – благодаря самому Казаченку. Он ко мне очень хорошо относился. Бывало, вместе играли в дубле.

Саныч, учил, подсказывал. Он на поле был не простым футболистом. Во-первых, очень классным. Во-вторых, очень не любил, если на поле кто-то "простаивал". Мог пихнуть от души. Но то ли мое отношение к футболу, то ли еще что-то влияло, но мне он не пихал. Скорее, просто подсказывал, помогал.

Потом несколько лет спустя мы пересеклись в "Светогорце". Я подумывал заканчивать карьеру, а Саныч сказал: "Брось ты. Давай ко мне. Будешь играющим тренером. Поработаем с молодежью пару лет, потом отдам тебе эту команду уже как тренеру". Как вы помните, среди молодежи у нас был Саша Кержаков.

А Саныч... Он ведь несколько операций перенес. На сердце в том числе искусственные клапаны ставил, если не ошибаюсь. Искусственные суставы на колени вынужден был поставить. Но и с ними двигался с нами в футбол, причем очень прилично. Продолжал забивать. Нападающий от Бога, ничего не скажешь. Поэтому его уход – это шок. По другому не скажешь", - цитирует Дмитриева "СЭ".
Теги: Казаченок
Сегодня, 12:47
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(1)
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
да, кричалка тех лет "я хочу иметь ребенка от Володьки Казаченка" была смешной... жалко, что так рано ушел.
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (1)

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ....почему уходят хорошие люди и спортсмены так рано ? А бездари и воры от спорта живут долго...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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