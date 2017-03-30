Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
09:37
Игорь Чугайнов: единственный козырь сборной в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча (1)
Игорь Чугайнов: единственный козырь сборной в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча (1)
02:52
Властимил Петржела: в "Зенит" купили какого-то левого корейца, однофамильца игрока сборной (15)
Властимил Петржела: в "Зенит" купили какого-то левого корейца, однофамильца игрока сборной (15)
Вчера 23:45
"Манчестер Юнайтед" интересуется Дайером
"Манчестер Юнайтед" интересуется Дайером
Вчера 23:31
"Томь": мы не интересуемся Быстровым (2)
"Томь": мы не интересуемся Быстровым (2)
Вчера 22:44
"Зенит" открыл школу спортивной журналистики (10)
"Зенит" открыл школу спортивной журналистики (10)
Вчера 22:30
Эрик Ламела пропустит остаток сезона
Эрик Ламела пропустит остаток сезона
Вчера 21:49
Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии
Арьен Роббен и Уэсли Снейдер хотят принимать участие в назначении нового главного тренера сборной Голландии
Вчера 21:35
"Реал" не будет подавать в суд на Херарда Пике
"Реал" не будет подавать в суд на Херарда Пике
Вчера 21:23
Даниэле Де Росси не сыграет против "Эмполи"
Даниэле Де Росси не сыграет против "Эмполи"
СМИ: дисквалификации Лионеля Месси посодействовал бразильский футбольный чиновник
Председатель судейского комитета Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) Уилсон Сенеме посодействовал дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, передает "СЭ" со ссылкой на аргентинские СМИ.
Функционер направил видео с эпизодом, который возник в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между аргентинцами и Чили (1:0), в ФИФА. После просмотра записи ФИФА приняла решение об отстранении форварда от участия в четырех международных играх, а также штрафе в размере 10 тысяч швейцарских франков.
Функционер направил видео с эпизодом, который возник в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между аргентинцами и Чили (1:0), в ФИФА. После просмотра записи ФИФА приняла решение об отстранении форварда от участия в четырех международных играх, а также штрафе в размере 10 тысяч швейцарских франков.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.