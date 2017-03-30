Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: дисквалификации Лионеля Месси посодействовал бразильский футбольный чиновник

Председатель судейского комитета Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) Уилсон Сенеме посодействовал дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, передает "СЭ" со ссылкой на аргентинские СМИ.

Функционер направил видео с эпизодом, который возник в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между аргентинцами и Чили (1:0), в ФИФА. После просмотра записи ФИФА приняла решение об отстранении форварда от участия в четырех международных играх, а также штрафе в размере 10 тысяч швейцарских франков.
Теги: Месси
Сегодня, 13:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.