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Михаил Грушевский: сейчас "Спартак" заслуженно занимает первое место
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итог противостояния своей команды с "Крыльями Советов" (2:1) в матче 21-го тура Премьер-Лиги.
- Думаю, результат соответствует происходившему на поле. Если бы при счёте 2:0 Витиньо попал не в штангу, а в ворота - игра бы закончилась крупной победой ЦСКА. Но бразилец не забил, и спустя несколько моментов у чужих ворот "армейцы" зевнули момент у своих. "Крылья" забили, внесли резкие изменения в картинку игры и, нужно признать, что при счёте 2:1 у ЦСКА в атаке всё перестало получаться. Вышедший Оланаре был полезен, оказывал давление на соперников, но толком какой-то остроты не приносил.
Кроме того, у ЦСКА были две вынужденные замены, и в этих условиях здорово себя показал Кучаев, который не запаниковал, не растерялся, спокойно делал то, что положено. Мне понравилась эта спортивная наглость, так и нужно!
В целом, концовка получилась нервной, хозяева могли и пропустить. Обошлось. Мы и в Самаре одержали трудовую победу. Сегодня ЦСКА взял заслуженно три очка, но было слишком нервозно. Этому способствовали два фактора. Первый - это минувшие игры сборных, что всегда сказывается на ЦСКА. Потеря Дзагоева для нас очень чувствительна, хотя Натхо смотрелся очень достойно и активно. Но я, как практически все болельщики "красно-синих", люблю, когда Алан на поле. Второй - это четыре предстоящих матча повышенной сложности, жесткач в апреле, как говорится. Не скажу, что сегодня команда экономила силы, но в голове команда наверняка держала свой календарь.
Хорошо то, что хорошо заканчивается. Закономерная победа, но мне, как болельщику, было бы комфортно, если бы Витиньо забил, что, я уверен, лишило бы нас нервной концовки. Самое главное - три взятых очка. Будем ждать, и ждать не завтрашней игры "Спартак" - "Оренбург", а упомянутых выше сложных матчей в апреле.
Чемпионская гонка? Сейчас "Спартак" заслуженно занимает первое место, но я доволен, что "Зенит" не отстаёт от ЦСКА. Чем плотнее все три клуба будут идти, тем больше шансов настигнуть лидера.
- Владимир Пономарёв считает, что при Гончаренко ЦСКА играет в атакующий футбол, тогда как при Слуцком был оборонительный...
Очень странно мне, болельщику-дилетанту, вступать в заочный спор с прекрасным профессионалом и экс-игроком ЦСКА и сборной СССР, но я с этим утверждением не согласен. ЦСКА при Слуцком играл в разный футбол, в зависимости от соперника, в зависимости от турнирной стратегии, в зависимости от травмированных. Команда Леонида Викторовича была достаточно гибкой. При Гончаренко примерно схожее положение в команде. Есть очевидные перестроения, более компактно команда играет в обороне, это добавило некоторой надёжности, хотя сегодня были определённые огрехи, даже при счёте 2:1.
Многое поменялось, появились новые имена, позиция Тошича, например, изменилась. Но ЦСКА при Слуцком не играл от обороны регулярно. Да, бывали матчи в Лиге чемпионов, где соперник заставлял играть от обороны, и команда пыталась ловить счастье в контратаках, рассчитывая на скорость Мусы. Но говорить, что команда всё время играла от обороны - художественное преувеличение.
- Думаю, результат соответствует происходившему на поле. Если бы при счёте 2:0 Витиньо попал не в штангу, а в ворота - игра бы закончилась крупной победой ЦСКА. Но бразилец не забил, и спустя несколько моментов у чужих ворот "армейцы" зевнули момент у своих. "Крылья" забили, внесли резкие изменения в картинку игры и, нужно признать, что при счёте 2:1 у ЦСКА в атаке всё перестало получаться. Вышедший Оланаре был полезен, оказывал давление на соперников, но толком какой-то остроты не приносил.
Кроме того, у ЦСКА были две вынужденные замены, и в этих условиях здорово себя показал Кучаев, который не запаниковал, не растерялся, спокойно делал то, что положено. Мне понравилась эта спортивная наглость, так и нужно!
В целом, концовка получилась нервной, хозяева могли и пропустить. Обошлось. Мы и в Самаре одержали трудовую победу. Сегодня ЦСКА взял заслуженно три очка, но было слишком нервозно. Этому способствовали два фактора. Первый - это минувшие игры сборных, что всегда сказывается на ЦСКА. Потеря Дзагоева для нас очень чувствительна, хотя Натхо смотрелся очень достойно и активно. Но я, как практически все болельщики "красно-синих", люблю, когда Алан на поле. Второй - это четыре предстоящих матча повышенной сложности, жесткач в апреле, как говорится. Не скажу, что сегодня команда экономила силы, но в голове команда наверняка держала свой календарь.
Хорошо то, что хорошо заканчивается. Закономерная победа, но мне, как болельщику, было бы комфортно, если бы Витиньо забил, что, я уверен, лишило бы нас нервной концовки. Самое главное - три взятых очка. Будем ждать, и ждать не завтрашней игры "Спартак" - "Оренбург", а упомянутых выше сложных матчей в апреле.
Чемпионская гонка? Сейчас "Спартак" заслуженно занимает первое место, но я доволен, что "Зенит" не отстаёт от ЦСКА. Чем плотнее все три клуба будут идти, тем больше шансов настигнуть лидера.
- Владимир Пономарёв считает, что при Гончаренко ЦСКА играет в атакующий футбол, тогда как при Слуцком был оборонительный...
Очень странно мне, болельщику-дилетанту, вступать в заочный спор с прекрасным профессионалом и экс-игроком ЦСКА и сборной СССР, но я с этим утверждением не согласен. ЦСКА при Слуцком играл в разный футбол, в зависимости от соперника, в зависимости от турнирной стратегии, в зависимости от травмированных. Команда Леонида Викторовича была достаточно гибкой. При Гончаренко примерно схожее положение в команде. Есть очевидные перестроения, более компактно команда играет в обороне, это добавило некоторой надёжности, хотя сегодня были определённые огрехи, даже при счёте 2:1.
Многое поменялось, появились новые имена, позиция Тошича, например, изменилась. Но ЦСКА при Слуцком не играл от обороны регулярно. Да, бывали матчи в Лиге чемпионов, где соперник заставлял играть от обороны, и команда пыталась ловить счастье в контратаках, рассчитывая на скорость Мусы. Но говорить, что команда всё время играла от обороны - художественное преувеличение.
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