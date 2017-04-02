Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Ростов" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Михаил Грушевский: сейчас "Спартак" заслуженно занимает первое место

Михаил Грушевский: сейчас "Спартак" заслуженно занимает первое место Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итог противостояния своей команды с "Крыльями Советов" (2:1) в матче 21-го тура Премьер-Лиги.

- Думаю, результат соответствует происходившему на поле. Если бы при счёте 2:0 Витиньо попал не в штангу, а в ворота - игра бы закончилась крупной победой ЦСКА. Но бразилец не забил, и спустя несколько моментов у чужих ворот "армейцы" зевнули момент у своих. "Крылья" забили, внесли резкие изменения в картинку игры и, нужно признать, что при счёте 2:1 у ЦСКА в атаке всё перестало получаться. Вышедший Оланаре был полезен, оказывал давление на соперников, но толком какой-то остроты не приносил.

Кроме того, у ЦСКА были две вынужденные замены, и в этих условиях здорово себя показал Кучаев, который не запаниковал, не растерялся, спокойно делал то, что положено. Мне понравилась эта спортивная наглость, так и нужно!

В целом, концовка получилась нервной, хозяева могли и пропустить. Обошлось. Мы и в Самаре одержали трудовую победу. Сегодня ЦСКА взял заслуженно три очка, но было слишком нервозно. Этому способствовали два фактора. Первый - это минувшие игры сборных, что всегда сказывается на ЦСКА. Потеря Дзагоева для нас очень чувствительна, хотя Натхо смотрелся очень достойно и активно. Но я, как практически все болельщики "красно-синих", люблю, когда Алан на поле. Второй - это четыре предстоящих матча повышенной сложности, жесткач в апреле, как говорится. Не скажу, что сегодня команда экономила силы, но в голове команда наверняка держала свой календарь.

Хорошо то, что хорошо заканчивается. Закономерная победа, но мне, как болельщику, было бы комфортно, если бы Витиньо забил, что, я уверен, лишило бы нас нервной концовки. Самое главное - три взятых очка. Будем ждать, и ждать не завтрашней игры "Спартак" - "Оренбург", а упомянутых выше сложных матчей в апреле.

Чемпионская гонка? Сейчас "Спартак" заслуженно занимает первое место, но я доволен, что "Зенит" не отстаёт от ЦСКА. Чем плотнее все три клуба будут идти, тем больше шансов настигнуть лидера.

- Владимир Пономарёв считает, что при Гончаренко ЦСКА играет в атакующий футбол, тогда как при Слуцком был оборонительный...

Очень странно мне, болельщику-дилетанту, вступать в заочный спор с прекрасным профессионалом и экс-игроком ЦСКА и сборной СССР, но я с этим утверждением не согласен. ЦСКА при Слуцком играл в разный футбол, в зависимости от соперника, в зависимости от турнирной стратегии, в зависимости от травмированных. Команда Леонида Викторовича была достаточно гибкой. При Гончаренко примерно схожее положение в команде. Есть очевидные перестроения, более компактно команда играет в обороне, это добавило некоторой надёжности, хотя сегодня были определённые огрехи, даже при счёте 2:1.

Многое поменялось, появились новые имена, позиция Тошича, например, изменилась. Но ЦСКА при Слуцком не играл от обороны регулярно. Да, бывали матчи в Лиге чемпионов, где соперник заставлял играть от обороны, и команда пыталась ловить счастье в контратаках, рассчитывая на скорость Мусы. Но говорить, что команда всё время играла от обороны - художественное преувеличение.
Теги: Грушевский ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 20:43
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:59) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
вот пусть сыграют с конями и Зеней,тогда поглядим,заслуженно или нет.. blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Стратег
Не, он юморист,

нет он тоже кто и у вас - болельщик.... давай на имена не переходить..
Регистрация: 20.10.2012
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:40) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
С этим никто и не спорит
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
Грушевский, ты тоже что ли в доле с Мутко??

Не, он юморист,
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:18) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Грушевский, ты тоже что ли в доле с Мутко??


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.