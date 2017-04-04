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Джорджо Кьеллини: это была самая спокойная поездка в Неаполь за последние 12 лет

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мыслями после матча с "Наполи" (1:1) в 30-м туре серии А.

"Мы понимаем, что показали не лучшее выступление в этом году. Мы должны были сделать больше, но при этом не дали "Наполи" сделать многое, несмотря на то, что они играли у себя дома и были очень сильны. Наши полузащитники были невероятны, хотя мы могли бы лучше контролировать мяч. К сожалению, нам не хватило игроков, которые могут придержать мяч. Например, Пауло Дибалы. Это была самая спокойная поездка в Неаполь за последние 12 лет. Мы должны похвалить полицию, но также помним издевки болельщиков "Наполи", но это были только спортивные лозунги, так что ничего страшного не случилось", - цитирует Кьеллини Mediaset Premium.
Теги: Кьеллини Ювентус Наполи
Сегодня, 05:16
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