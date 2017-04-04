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Игорь Чугайнов: в ФНЛ судьбы клубов вершат судьи

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов высказался относительно судейства в весенней части первенства ФНЛ.

"Что в 5 турах для меня стало главным? То, что слишком много результатов стали определять судьи. Это даже ими сами признается – имею в виду пенальти в ворота "Спартака-Нальчика" в концовке его домашнего матча с "Волгарем". Я понимаю, что вылетать из ФНЛ никто не хочет – это означает потерю интереса к футболу в регионе, в том числе со стороны властей, сокращение финансирования, поэтому люди прилагают все усилия для спасения.

Но получается, что судьбы клубов вершат судьи. Все это действует только до границ Российской Федерации – чего мы тогда удивляемся, почему наш футбол в таком состоянии и по трибунам гуляет ветер? Болельщики хотят видеть игру, честную борьбу без вмешательства третьих сил.

Арбитры вот говорят: игроки ведь тоже ошибаются. Ошибаются, но им еще надо обращаться с мячом и противодействовать сопернику. 11-метровый в матче "Факел" – "Кубань"? Мне интересно, какой вердикт вынесут по этому моменту", - цитирует Чугайнова "Sportbox".
Теги: Чугайнов
Сегодня, 11:44
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