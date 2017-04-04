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"Лестер" - "Сандерленд": голы Слимани и Варди принесли хозяевам победу

Завершились три матча 31-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

31 тур

"Лестер Сити" - "Сандерленд" 2:0

Голы: Слимани, 69, Варди, 78

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Ндиди (Кинг, 82), Беналуань, Хут, Дринкуотер, Грей (Олбрайтон, 62), Марез, Окадзаки (Слимани, 62), Варди

"Сандерленд": Пикфорд, Джонс, Овьедо, Денайер, Коне, Каттермол (Хазри, 73), Ларссон (Аничебе, 73), Родуэлл (Гибсон, 80), Ндонг, Дефо, Борини

Предупреждения: Каттермол, 35

"Бёрнли" - "Сток Сити" 1:0

Голы: Бойд, 58

"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Дефур (Брэйди, 57), Хендрик, Бартон, Бойд, Грэй (Барнс, 78), Воукс (Тарковски, 85)

"Сток Сити": Грант, Питерс, Инди, Шоукросс, Муньеса, Кэмерон, Адам, Аллен (Афеллай, 85), Диуф, Бераино (Крауч, 71), Арнаутович

Предупреждения: Уорд, 24, Бартон, 30, Адам, 76, Инди, 88, Бойд, 90

"Уотфорд" - "Вест Бромвич Альбион" 2:0

Голы: Ньянг, 13, Дини, 49

"Уотфорд": Гомес, Холебас, Кэткарт, Прёдль (Янмат, 45+3), Бритос, Дукуре, Капу, Клеверли, Амрабат (Мариаппа, 69), Ньянг, Дини

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Эванс, Ньом, Макаули (Моррисон, 56), Доусон, Ливермор (Рондон, 61), Флетчер, Брант, Шадли, Макклин (Филлипс, 46), Робсон-Кану

Предупреждения: Бритос, 40, Робсон-Кану, 43, Макклин, 45+6, Ливермор, 58, Бритос, 65, Ньянг, 69

Удаления: Бритос, 65
Теги: Лестер Сандерленд
Вчера, 23:42
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