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Виталий Мутко: государство не должно платить за телеправа на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что государство не должно принимать участие в покупке телевизионных прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.

"Мы заинтересованы в трансляции на территории России, но продавец прав - Международная федерация футбола, покупатель - рынок. Это - рыночная ситуация, это каналы, компании. Мы в этой ситуации не принимаем участие, и попытка втягивать в это государство, чтобы оно заплатило, неверна", - цитирует Мутко ТАСС.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. По некоторым данным, заявленная ФИФА стоимость телеправ превышает $100 млн.
Теги: Мутко
Сегодня, 14:56
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№3 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 15:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А чё, нормально. Хотят повысить посещаемость стадионов smile


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Т.е., если каналы не потянут закупку , зрители останутся без трансляций ЧМ и КК? Это будет позор для страны.
С чемпионатом Испании мы это уже проходили...
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Тогда пусть Платит сам Мудко из собственного кармана .
Регистрация: 18.03.2012
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