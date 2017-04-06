Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Сеск Фабрегас в третий раз стал отцом

У полузащитник "Челси" Сеска Фабрегаса родился сын. Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter-е.

Новорожденный получил имя Леонардо. Это уже третий ребёнок в семье испанца.
Теги: Фабрегас
Сегодня, 16:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.