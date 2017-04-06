Сеск Фабрегас в третий раз стал отцом

У полузащитник "Челси" Сеска Фабрегаса родился сын. Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter-е.Новорожденный получил имя Леонардо. Это уже третий ребёнок в семье испанца.