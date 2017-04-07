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"Амкар" хочет построить в Перми новый стадион
"Амкар" намерен обсудить с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым строительство нового стадиона в регионе, сообщил президент клуба Геннадий Шилов.
"Мы эту тему обсуждали с Гаджи Гаджиевым, руководством клуба. Шагов, чтобы построить новый стадион, еще очень много, но тема намечена, планы такие есть, и будем этот вопрос обсуждать с губернатором.
Скорее всего, это будет делать инвестор, которому, возможно, отдадим старый стадион под застройку. Вопрос еще в обсуждении, а об акционировании, кому будет принадлежать этот стадион, рано еще говорить, это дальнейшие шаги", - цитирует Шилова ТАСС.
"Мы эту тему обсуждали с Гаджи Гаджиевым, руководством клуба. Шагов, чтобы построить новый стадион, еще очень много, но тема намечена, планы такие есть, и будем этот вопрос обсуждать с губернатором.
Скорее всего, это будет делать инвестор, которому, возможно, отдадим старый стадион под застройку. Вопрос еще в обсуждении, а об акционировании, кому будет принадлежать этот стадион, рано еще говорить, это дальнейшие шаги", - цитирует Шилова ТАСС.
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