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Станислав Черчесов прибыл на конференцию РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл на конференцию РФС. Специалист зашел в зал одним из последних, передает "СЭ".

Сообщается, что Черчесов задержался у генерального директора "Спартака" Сергея Родионова, который сел в последних рядах. Напомним, на конференции среди прочего будут обсуждать стратегию развития футбола в России до 2030 года.
Теги: Черчесов
Сегодня, 10:32
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