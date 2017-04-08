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Павел Яковлев: мой гол "Зениту"? Мне оставалось только ногу подставить

Нападающий "Анжи" Павел Яковлев прокомментировал свой гол в первом тайме матча премьер-лиги с "Зенитом".

"Это командная игра, все друг под друга подстроились. Паршивлюк сделал отличную передачу, мне оставалось только ногу подставить.

Во втором тайме постараемся продолжить в том же духе. Нам нужны очки, будем биться до конца", - сказал Яковлев в эфире телеканала "Наш футбол".

ВИДЕО - здесь
Теги: Яковлев Анжи
Сегодня, 19:58
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