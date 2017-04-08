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Дела Паршиво. «Анжи» притормозил «Зенит» в чемпионской гонке
Уверенно разобравшись с «Рубином», «Зенит» перед переездом на «Крестовский» рассчитывал проделать то же самое с «Анжи», но всё пошло не так. Rusfootball.info – о недопустимой потере очков команды пока ещё Луческу.
Петербург не боится
«Зенит» проводил последний матч в этом сезоне на «Петровском», но ни о какой праздничной атмосфере речи идти не могло: болельщики и футболисты почтили память погибших в ужасном теракте минутой молчания, тишиной в начале встречи и огромным количеством баннеров, некоторые из них говорили о том, что мразям не удалось запугать этот сильный и прекрасный город, который жил, живёт и будет жить, оставаясь желанной целью для любого туриста.
«Анжи» тоже не боится
Ввязываться в открытый футбол с «Зенитом» – задумка с оттенком суицидальности, однако Александр Григорян решил не менять привычную для него схему и редкую для чемпионата схему с двумя центрфорвардами (пусть Форбс и приезжал в Россию правым защитником). Махачкалинцы, едва не пропустив в начале от Дзюбы, шли вперёд существенными силами и при этом успевали возвращаться назад. Да, «Зенит» больше владел мячом в 1-й половине тайма, но в созидании не преуспел. Несмотря на все кадровые потрясения зимы, «Анжи» выглядел очень организованно и совсем не боялся соперника. Впрочем, болельщиков «Спартака», который плохо провёл 1-й тайм недавнего матча с командой Григоряна, это вряд ли удивило.
Спартаковский дух
«Спартак» – пройденный этап в жизни Сергея Паршивлюка и Павла Яковлева, но помогать родному клубу они не перестают. На 24-й минуте защитник ворвался в свободную зону, образовавшуюся благодаря стянувшему на себя двоих Кацаеву. Прострелом Паршивлюк нашёл старого партнёра, опередившего стареющего Ломбертса – Кришито сегодня остался в запасе.
Кризис
Пропущенный гол очень смутил петербуржцев. Не сказать, что они оказались в классической ситуации, где аутсайдер в полном составе удерживает счёт. «Анжи» бегал вперёд и иногда даже предоставлял «Зениту» свободное пространство, но те же Жулиано и Кокорин в 2017 году играют так плохо, что даже удивительно их попадание в состав при наличии Шатова, Мака и Молло.
Живенько выглядел разве что Данни, Эрнани проявлял себя только эпизодами. За счёт чего небрежный и вялый «Зенит» может забить, до перерыва никто так и не понял. Разве что с пенальти, но его Сухой не поставил, не увидев зацепа Дзюбы в эпизоде с падением Артёма. Геннадий Орлов тоже нарушения не заметил. Луческу понял, о чём будет говорить после матча с прессой.
Данни, да ну на!
После паузы «Зенит» пошёл прижимать соперника, однако наличие двух нападающих позволяло «Анжи» прессинговать высоко. Этот прессинг и привёл к тому, что петербуржцы потеряли мяч у своей штрафной. Данни слабо отыграл назад Ломбертсу, тот позволил Паршивлюку себя обыграть и очевидно сфолил на красную. Судья Сухой (из Подмосковья, кстати) не поплыл и принял верное решение. Безусловно, Мирча Луческу продолжит истерить на судейскую тему пуще прежнего, но с фолом последней надежды спорить всерьёз просто невозможно.
Нас мало и мы не в тельняшках
«Анжи», получив преимущество, не потерял голову и играл аккуратно. Даже, впереди стало ещё больше свободного места, но контратаки соперника парни Григоряна делали невозможными. Гости отошли назад, но благодаря численному перевесу очень активно прессинговали соперника, особенно преуспевал в этом Гулиев. В одном из эпизодов он воспользовался «деревянностью» Эрнани и заработал для бразильца жёлтую карточку. Тот без Хави Гарсии рядом совсем посыпался и не контролировал ситуацию в центре поля. Забавно, что Луческу потратил замену на выход Нету вместо Гарсии. Ну да, Хави – не врождённый центральный защитник , однако не разумнее ли было усилить атаку? Совсем странные вещи стали происходить, когда Мака собрались выпускать на поле, а потом отозвали, словно «Зенит» забил 2 мяча и нестись вперёд уже не требовалось. Но «Зенит» не создал даже ни одного момента.
Помощь пришла, откуда не ждали
В принципе, Кокорин занимался на поле тем, чем и обычно – испытывал терпение болельщиков. Думается, и соперники «Зенита» уже не чувствуют угрозы, исходящей от Александра. А она, оказывается, есть. В принципе, вряд ли махачкалинцы сильно опасались и Евгения Чернова, но именно эта парочка спасла положение «Зенита», воспользовавшись первой серьёзной ошибкой «Анжи» после перерыва.
Сбитые бутылки, незабитые голы
Предголевую передачу на Чернова Данни отдавал из-под Паршивлюка, что только усилило градус возмущения Сергея по поводу его скорой замены. Паршивлюк не пожал тренеру руку, вдарил по стоявшим бутылкам – в общем, психанул. А вышедший вместо Кацаева Хубулов чуть не поставил в тупик Лунёва шикарным дальним ударом.
Рисунок матча после гола сильно не изменился: «Зенит» толком не завёлся и в условиях нехватки игрока созидал очень трудно, тем более что Мак появился на правом фланге только на 85-й минуте. Вместе с тем «Анжи» получал возможность убегать к чужим воротам со свежими Хубуловым и Прудниковым, Эзатолахи неплохо работал в центре и тоже бил издали. Уже в добавленное время отличный шанс имел Будковский, но пробил как школьник.
Для «Зенита» одно очко было приближённо равно нулю, потому вперёд сине-бело-голубые шли без оглядки. В последней атаке «Анжи» вываливался чуть ли не 3 в 1, но Прудников с Хубуловым всё профукали.
Говорить, что «Зенит» профукал шансы на чемпионство, ещё рано, но в таких матчах при таком отставании он просто имеет права терять очки. Возможно, Мирча Луческу снова сплетёт речь из подмосковного судьи, который не поставил пенальти на Дзюбе и удалил Ломбертса, но он искренне не понимает игровых проблем своих команды, то живёт в параллельной реальности. Да, Данни допустил глупую ошибку, из-за которой оказался в тяжёлом положении, но никто не мешал петербуржцам в 1-м тайме играть так, как они делали это в начале осени.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Ломбертс, Чернов, Цаллагов (Мак, 86), Данни, Хави Гарсия (Нету, 63), Жулиано, Эрнани, Дзюба,!#19#
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 78), Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибель, Кацаев (Хубулов, 73), Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 66), Будковский
Предупреждения: Форбс, 19, Будковский, 42, Гулиев, 62, Эрнани, 63, Фибель, 81, Хубулов, 84, Эззатоллахи, 90
Удаления: Ломбертс, 55
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Петербург не боится
«Зенит» проводил последний матч в этом сезоне на «Петровском», но ни о какой праздничной атмосфере речи идти не могло: болельщики и футболисты почтили память погибших в ужасном теракте минутой молчания, тишиной в начале встречи и огромным количеством баннеров, некоторые из них говорили о том, что мразям не удалось запугать этот сильный и прекрасный город, который жил, живёт и будет жить, оставаясь желанной целью для любого туриста.
«Анжи» тоже не боится
Ввязываться в открытый футбол с «Зенитом» – задумка с оттенком суицидальности, однако Александр Григорян решил не менять привычную для него схему и редкую для чемпионата схему с двумя центрфорвардами (пусть Форбс и приезжал в Россию правым защитником). Махачкалинцы, едва не пропустив в начале от Дзюбы, шли вперёд существенными силами и при этом успевали возвращаться назад. Да, «Зенит» больше владел мячом в 1-й половине тайма, но в созидании не преуспел. Несмотря на все кадровые потрясения зимы, «Анжи» выглядел очень организованно и совсем не боялся соперника. Впрочем, болельщиков «Спартака», который плохо провёл 1-й тайм недавнего матча с командой Григоряна, это вряд ли удивило.
Спартаковский дух
«Спартак» – пройденный этап в жизни Сергея Паршивлюка и Павла Яковлева, но помогать родному клубу они не перестают. На 24-й минуте защитник ворвался в свободную зону, образовавшуюся благодаря стянувшему на себя двоих Кацаеву. Прострелом Паршивлюк нашёл старого партнёра, опередившего стареющего Ломбертса – Кришито сегодня остался в запасе.
Кризис
Пропущенный гол очень смутил петербуржцев. Не сказать, что они оказались в классической ситуации, где аутсайдер в полном составе удерживает счёт. «Анжи» бегал вперёд и иногда даже предоставлял «Зениту» свободное пространство, но те же Жулиано и Кокорин в 2017 году играют так плохо, что даже удивительно их попадание в состав при наличии Шатова, Мака и Молло.
Живенько выглядел разве что Данни, Эрнани проявлял себя только эпизодами. За счёт чего небрежный и вялый «Зенит» может забить, до перерыва никто так и не понял. Разве что с пенальти, но его Сухой не поставил, не увидев зацепа Дзюбы в эпизоде с падением Артёма. Геннадий Орлов тоже нарушения не заметил. Луческу понял, о чём будет говорить после матча с прессой.
Данни, да ну на!
После паузы «Зенит» пошёл прижимать соперника, однако наличие двух нападающих позволяло «Анжи» прессинговать высоко. Этот прессинг и привёл к тому, что петербуржцы потеряли мяч у своей штрафной. Данни слабо отыграл назад Ломбертсу, тот позволил Паршивлюку себя обыграть и очевидно сфолил на красную. Судья Сухой (из Подмосковья, кстати) не поплыл и принял верное решение. Безусловно, Мирча Луческу продолжит истерить на судейскую тему пуще прежнего, но с фолом последней надежды спорить всерьёз просто невозможно.
Нас мало и мы не в тельняшках
«Анжи», получив преимущество, не потерял голову и играл аккуратно. Даже, впереди стало ещё больше свободного места, но контратаки соперника парни Григоряна делали невозможными. Гости отошли назад, но благодаря численному перевесу очень активно прессинговали соперника, особенно преуспевал в этом Гулиев. В одном из эпизодов он воспользовался «деревянностью» Эрнани и заработал для бразильца жёлтую карточку. Тот без Хави Гарсии рядом совсем посыпался и не контролировал ситуацию в центре поля. Забавно, что Луческу потратил замену на выход Нету вместо Гарсии. Ну да, Хави – не врождённый центральный защитник , однако не разумнее ли было усилить атаку? Совсем странные вещи стали происходить, когда Мака собрались выпускать на поле, а потом отозвали, словно «Зенит» забил 2 мяча и нестись вперёд уже не требовалось. Но «Зенит» не создал даже ни одного момента.
Помощь пришла, откуда не ждали
В принципе, Кокорин занимался на поле тем, чем и обычно – испытывал терпение болельщиков. Думается, и соперники «Зенита» уже не чувствуют угрозы, исходящей от Александра. А она, оказывается, есть. В принципе, вряд ли махачкалинцы сильно опасались и Евгения Чернова, но именно эта парочка спасла положение «Зенита», воспользовавшись первой серьёзной ошибкой «Анжи» после перерыва.
Сбитые бутылки, незабитые голы
Предголевую передачу на Чернова Данни отдавал из-под Паршивлюка, что только усилило градус возмущения Сергея по поводу его скорой замены. Паршивлюк не пожал тренеру руку, вдарил по стоявшим бутылкам – в общем, психанул. А вышедший вместо Кацаева Хубулов чуть не поставил в тупик Лунёва шикарным дальним ударом.
Рисунок матча после гола сильно не изменился: «Зенит» толком не завёлся и в условиях нехватки игрока созидал очень трудно, тем более что Мак появился на правом фланге только на 85-й минуте. Вместе с тем «Анжи» получал возможность убегать к чужим воротам со свежими Хубуловым и Прудниковым, Эзатолахи неплохо работал в центре и тоже бил издали. Уже в добавленное время отличный шанс имел Будковский, но пробил как школьник.
Для «Зенита» одно очко было приближённо равно нулю, потому вперёд сине-бело-голубые шли без оглядки. В последней атаке «Анжи» вываливался чуть ли не 3 в 1, но Прудников с Хубуловым всё профукали.
Говорить, что «Зенит» профукал шансы на чемпионство, ещё рано, но в таких матчах при таком отставании он просто имеет права терять очки. Возможно, Мирча Луческу снова сплетёт речь из подмосковного судьи, который не поставил пенальти на Дзюбе и удалил Ломбертса, но он искренне не понимает игровых проблем своих команды, то живёт в параллельной реальности. Да, Данни допустил глупую ошибку, из-за которой оказался в тяжёлом положении, но никто не мешал петербуржцам в 1-м тайме играть так, как они делали это в начале осени.
Чемпионат России
22 тур
"Зенит" - "Анжи" 1:1
Голы: Кокорин, 75 - Яковлев, 27
22 тур
"Зенит" - "Анжи" 1:1
Голы: Кокорин, 75 - Яковлев, 27
"Зенит": Лунёв, Иванович, Ломбертс, Чернов, Цаллагов (Мак, 86), Данни, Хави Гарсия (Нету, 63), Жулиано, Эрнани, Дзюба,!#19#
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 78), Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибель, Кацаев (Хубулов, 73), Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 66), Будковский
Предупреждения: Форбс, 19, Будковский, 42, Гулиев, 62, Эрнани, 63, Фибель, 81, Хубулов, 84, Эззатоллахи, 90
Удаления: Ломбертс, 55
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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