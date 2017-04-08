Тони Кроос сломал Пепе два ребра в матче с "Атлетико" (видео)

Защитник "Реала" Пепе получил травму в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1) после столкновения с партнером Тони Кроосом.У 34-летнего футболиста выявлен перелом седьмого и восьмого ребра, теперь португалец может пропустить остаток сезона.