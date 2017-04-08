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Тони Кроос сломал Пепе два ребра в матче с "Атлетико" (видео)

Защитник "Реала" Пепе получил травму в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1) после столкновения с партнером Тони Кроосом.

У 34-летнего футболиста выявлен перелом седьмого и восьмого ребра, теперь португалец может пропустить остаток сезона.

Теги: Пепе Реал
Сегодня, 22:12
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№4 Написал: боря888 (Сегодня, 22:29) #
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online

Цитата: Volodia379
фашист своих не жалеет!

Никогда фашисты не уничтожали свой народ - это делали и делают только коммунисты
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да уж... Бей своих, как говорится...
Регистрация: 2.08.2013
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:23) #
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Настоящий фашист своих не жалеет! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 22:17) #
  • +1
  •  (1)
online

мда,не чужие так свои сломают
Регистрация: 14.12.2016
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