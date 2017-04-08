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Павел Яковлев: от матча с "Зенитом" немножко смешанные чувства

Полузащитник "Анжи" Павел Яковлев прокомментировал матч с "Зенитом" (1:1).

- Упустили возможность увезти три очка. Было численное преимущество... В конце имели моменты и могли их реализовать. Поэтому немножко смешанные чувства.

– Для вас как для воспитанника "Спартака" было принципиально забить именно в Санкт-Петербурге?

– Вы знаете, для меня вообще принципиально забивать. Хочется играть, хочется выигрывать. Но, конечно, гол "Зениту" дорогого стоит.

СЭ
Теги: Яковлев Анжи
Сегодня, 22:53
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