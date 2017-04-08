Павел Яковлев: от матча с "Зенитом" немножко смешанные чувства

Полузащитник "Анжи" Павел Яковлев прокомментировал матч с "Зенитом" (1:1).- Упустили возможность увезти три очка. Было численное преимущество... В конце имели моменты и могли их реализовать. Поэтому немножко смешанные чувства.– Вы знаете, для меня вообще принципиально забивать. Хочется играть, хочется выигрывать. Но, конечно, гол "Зениту" дорогого стоит.