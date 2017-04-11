"Лестер" подписал нападающего из седьмого английского дивизиона

"Лестер" подписал контракт с нападающим Джошем Гордоном. Футболист перешел в стан действующих чемпионов Англии из клуба седьмого дивизиона "Стаффорд Рейнджерс", информирует Sky Sports.Сообщается, что контракт с 22-летним игроком рассчитан на 18 месяцев."Я в восторге, что могу наконец объявить о подписании контракта с "Лестером". С нетерпением жду начала новой главы в своей жизни", - написал Гордон в Facebook.