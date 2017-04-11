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"Лестер" подписал нападающего из седьмого английского дивизиона

"Лестер" подписал контракт с нападающим Джошем Гордоном. Футболист перешел в стан действующих чемпионов Англии из клуба седьмого дивизиона "Стаффорд Рейнджерс", информирует Sky Sports.

Сообщается, что контракт с 22-летним игроком рассчитан на 18 месяцев.

"Я в восторге, что могу наконец объявить о подписании контракта с "Лестером". С нетерпением жду начала новой главы в своей жизни", - написал Гордон в Facebook.
Теги: Лестер
Сегодня, 12:08
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:15) #
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online

Совсем Мусу в угол задвинут? Седьмым дивизионом??

Им , вместе с ленчиком, надо оттуда начинать.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 12:13) #
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Болеет за:
«МЮ»
Это успех!

22 года староват для таких переходов...
Регистрация: 26.09.2015
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