"Монако" подал прошение о переносе матча с "Боруссией" на 15 апреля

Руководство "Монако" хочет отложить проведение матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", который бел перенесен с 11 апреля на 12 в связи с взрывом возле автобуса немецкого клуба.Директор монегасков по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА прошение о переносе матча на 15 апреля. В ближайшие часы заявка будет рассмотрена."Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба. Проще отложить матч чемпионата", - передает слова принца Монако Альбера II L'Equipe.