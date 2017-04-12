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"Монако" подал прошение о переносе матча с "Боруссией" на 15 апреля

Руководство "Монако" хочет отложить проведение матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", который бел перенесен с 11 апреля на 12 в связи с взрывом возле автобуса немецкого клуба.

Директор монегасков по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА прошение о переносе матча на 15 апреля. В ближайшие часы заявка будет рассмотрена.

"Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба. Проще отложить матч чемпионата", - передает слова принца Монако Альбера II L'Equipe.

Газета.ru
Теги: Монако Боруссия Д
Сегодня, 09:32
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