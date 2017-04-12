"Монако" подал прошение о переносе матча с "Боруссией" на 15 апреля

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08:29
Агроном "Крестовского": в феврале на газоне были грибковые заболевания, много плесени, сейчас все нормально (3)
Агроном "Крестовского": в феврале на газоне были грибковые заболевания, много плесени, сейчас все нормально (3)
00:31
Антон Шипулин пообещал подарить Дзюбе пару лыж, если тот забьет 5 голов на Кубке конфедераций (7)
Антон Шипулин пообещал подарить Дзюбе пару лыж, если тот забьет 5 голов на Кубке конфедераций (7)
Вчера 23:42
"Барселона" снова хочет домашний камбэк (2)
"Барселона" снова хочет домашний камбэк (2)
Вчера 23:37
"Ювентус" со счетом 3:0 разгромил "Барселону" (24)
"Ювентус" со счетом 3:0 разгромил "Барселону" (24)
Вчера 23:24
Александр Мостовой: если "Спартак" обыграет "Зенит", то его можно будет назвать чемпионом (4)
Александр Мостовой: если "Спартак" обыграет "Зенит", то его можно будет назвать чемпионом (4)
Вчера 22:55
Три взрывных устройства находились на обочине дороги, по которой ехал автобус "Боруссии" (3)
Три взрывных устройства находились на обочине дороги, по которой ехал автобус "Боруссии" (3)
Вчера 22:20
Андрей Бутенко: никакого отношения к назначению Егорова на матч "Спартак" - "Зенит" не имею
Андрей Бутенко: никакого отношения к назначению Егорова на матч "Спартак" - "Зенит" не имею
Вчера 22:13
Анатолий Мещеряков: обсуждать неслучившийся перенос даже нечего, обиды ни на кого не держим
Анатолий Мещеряков: обсуждать неслучившийся перенос даже нечего, обиды ни на кого не держим
Вчера 21:43
У Бартры незначительные повреждения руки
У Бартры незначительные повреждения руки
Вчера 21:34
Матч "Боруссия" - "Монако" перенесен на среду (6)
Матч "Боруссия" - "Монако" перенесен на среду (6)
Вчера 21:19
Начало матча "Боруссия" - "Монако" отложено
Начало матча "Боруссия" - "Монако" отложено
Вчера 20:15
Николас Гайтан готов сыграть с "Лестером"
Николас Гайтан готов сыграть с "Лестером"
Вчера 20:11
Финал Кубка России пройдет 2 мая, как и планировалось ранее (3)
Финал Кубка России пройдет 2 мая, как и планировалось ранее (3)
"Монако" подал прошение о переносе матча с "Боруссией" на 15 апреля
Руководство "Монако" хочет отложить проведение матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", который бел перенесен с 11 апреля на 12 в связи с взрывом возле автобуса немецкого клуба.
Директор монегасков по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА прошение о переносе матча на 15 апреля. В ближайшие часы заявка будет рассмотрена.
"Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба. Проще отложить матч чемпионата", - передает слова принца Монако Альбера II L'Equipe.
Газета.ru
Директор монегасков по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА прошение о переносе матча на 15 апреля. В ближайшие часы заявка будет рассмотрена.
"Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба. Проще отложить матч чемпионата", - передает слова принца Монако Альбера II L'Equipe.
Газета.ru
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