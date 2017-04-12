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Андрей Перегудов: стоимость спортивного сектора "ВТБ Арена парк" - 750 млн долларов

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов рассказал о стоимости проекта, в который входит строительство стадиона "Динамо", а также многофункциональной "ВТБ Арены", где можно будет проводить хоккейные и баскетбольные матчи, а также концертные мероприятия.

"Стоимость всего проекта, куда входит стадион, арена, жилой сектор – 1,5 миллиарда долларов. Думаю, коммерческая и спортивная часть примерно делятся пополам. По мировым меркам это совершенно разумная цена", – цитирует Перегудова ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 15:49
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№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 17:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Неужели "Крестовский" не переплюнули?
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну значит скоро начнутся "посадки"!Сумма не хилая,пилить есть что!
Регистрация: 2.04.2012
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