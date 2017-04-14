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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Роман Зобнин: "Спартак" будет играть с "Зенитом" на победу, и это будет война

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался относительно предстоящего матча премьер-лиги с "Зенитом".

"Мы будем играть только с мыслью о победе. Не будем смотреть в таблицу. Сейчас есть соперник – "Зенит". Мы должны его победить. А дальше – посмотрим.

Отношения Луческу и Шатова? Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!

То, что Луческу часто говорит о судьях, - в команде мы к этому никак не относимся. Пусть жалуется. Его мнение – пусть и говорит. На нас это никак не действует", - передает слова Зобнина "СЭ".
Теги: Зобнин Спартак Зенит
Сегодня, 08:51
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(1)
№2 Написал: zeracool москва (Сегодня, 09:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
и это будет война,ни какой войны не будет,игроки сливают тренера worried .только если игроки вспомнят,что они играют для зрителя и то,что матч с поросятами всегда был принципиальным,то может получиться зрелищный матч sunglasses

блин если так, то всегда не понимал как эти уроды(футболеры) могут сливать тренера?? это мрази если так, тебе платят хз какую зарплату, дают тренера...играй.. им миллиона а они еще и выбирают че получше, чтобы с ними помягче и меньше напрягали...уроды
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 08:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
и это будет война,ни какой войны не будет,игроки сливают тренера worried .только если игроки вспомнят,что они играют для зрителя и то,что матч с поросятами всегда был принципиальным,то может получиться зрелищный матч sunglasses
Регистрация: 21.07.2011
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