Михаэль Баллак: может назначить переигровку?

Бывший полузащитник "Баварии" Михаэль Баллак раскритиковал судейство в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" (4:2).



"Скандал - красной карточки не было. Еще один скандал - метровый офсайд! Может, на самом деле назначить переигровку?" - написал Баллак в твиттере.