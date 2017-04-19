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Михаэль Баллак: может назначить переигровку?

Бывший полузащитник "Баварии" Михаэль Баллак раскритиковал судейство в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" (4:2).

"Скандал - красной карточки не было. Еще один скандал - метровый офсайд! Может, на самом деле назначить переигровку?" - написал Баллак в твиттере.
Теги: Баллак Бавария
Сегодня, 10:24
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4
(1)
№4 Написал: VirGON (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: nedva
Может забыть и 2 придуманных пенальти в ворота Реала? А Видаль если не в этом эпизоде, то красную по совокупности заработал.

Полностью поддерживаю!Да офсайд был,но в свете 2 левых пенальти это кажется немного справедливо.Удаление?яб его удалил еще в первой игре
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:44) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nedva
Может забыть и 2 придуманных пенальти в ворота Реала? А Видаль если не в этом эпизоде, то красную по совокупности заработал.

При этом не назначались переигровки не после недавних 6:1, не после убийства Челси


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Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:38) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Может забыть и 2 придуманных пенальти в ворота Реала? А Видаль если не в этом эпизоде, то красную по совокупности заработал.
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
не, это уже слишком
да, не каждый день выпадает шанс выйти в полуфинал ЛЧ и лично я вчера симпатизировал Баварии, но что теперь поделать
ошибки будут даже с теми же повторами


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Регистрация: 27.12.2010
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