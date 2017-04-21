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Виктор Васин: фол Акинфеева - не последней надежды, защитники были рядом

Защитник ЦСКА Виктор Васин, зимой вместе с тренером Виктором Ганчаренко перебравшийся из "Уфы", поделился впечатлениями от победы над своей бывшей команды (2:0).

- Непростая победа, здесь нелегко играть. Ключевой момент – спасение Акинфеева после пенальти.

- Не были шокированы его назначением, ведь «Уфа» могла повести?

- Мы не перестраивались, но игра поменялась. Игра бы вряд ли поменялась, но равный счет лучше, чем 0:1. Такая мысль пробежала, но была уверенность во вратаре, она у нас все время есть, где-то чувствовали, что Игорь может отбить.

- Как изменилась «Уфа» на ваш взгляд за полгода?

- Многое из того, что было осталось. По-прежнему организованно команда играет в обороне, понимали, что непросто будет атаковать.

- Шансы догнать «Спартак» есть?

- Мы стараемся смотреть, прежде всего, на свои матчи, а на календарь будем потом смотреть. За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню, сейчас просто надо выигрывать каждую игру.

- Прокомментируйте эпизод в самом начале, когда Акинфеев сбил Фатая?

- Там особо нечего комментировать, был фол в центре поля, последней надеждой нельзя его назвать, ведь защитники были рядом, - цитирует Васина корреспондент Rusfootball.info
Теги: Васин Акинфеев ЦСКА Уфа
Сегодня, 20:26
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№1 Написал: vlees... (Сегодня, 20:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
чисто удаление,судьи тащат кабинет
Регистрация: 15.04.2017
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