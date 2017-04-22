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Сердар Таски: надеюсь, Промес останется в "Спартаке", чтобы сыграть в Лиге чемпионов

Защитник "Спартака" Сердар Таски считает, что нападающий Квинси Промес захочет остаться в стане красно-белых, чтобы выступить в Лиге чемпионов.

"Конечно, я хотел бы, чтобы Квинси остался. Очень рассчитываю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, а значит, осенью будем выступать в Лиге чемпионов. Это уже другой уровень конкуренции, это особый турнир, в котором играют лучшие команды Европы.

Если мы хотим играть в Лиге чемпионов успешно, то важно сохранить ведущих футболистов. Понятно, что у Квинси есть потенциал, чтобы закрепиться в сильнейших командах Европы. Но я надеюсь, что он останется в "Спартаке", в том числе из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов", - цитирует Таски ТАСС.
Теги: Таски Спартак Промес
Сегодня, 10:40
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№2 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 11:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Толку-то? Промес, конечно, неплохой футболист. Но какой смысл в одной проведенной им атаке, если Комбарову в ЛЧ не будут позволять играть руками, Кутепову обнимать форвардов, а всем остальным грязно и подло фолить, пасовать и забивать в оффсайдах?

О суциде не задумывался?
Регистрация: 13.08.2009
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Толку-то? Промес, конечно, неплохой футболист. Но какой смысл в одной проведенной им атаке, если Комбарову в ЛЧ не будут позволять играть руками, Кутепову обнимать форвардов, а всем остальным грязно и подло фолить, пасовать и забивать в оффсайдах?
Регистрация: 13.08.2015
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