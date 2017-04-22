Сердар Таски: надеюсь, Промес останется в "Спартаке", чтобы сыграть в Лиге чемпионов

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Защитник "Спартака" Сердар Таски считает, что нападающий Квинси Промес захочет остаться в стане красно-белых, чтобы выступить в Лиге чемпионов.
"Конечно, я хотел бы, чтобы Квинси остался. Очень рассчитываю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, а значит, осенью будем выступать в Лиге чемпионов. Это уже другой уровень конкуренции, это особый турнир, в котором играют лучшие команды Европы.
Если мы хотим играть в Лиге чемпионов успешно, то важно сохранить ведущих футболистов. Понятно, что у Квинси есть потенциал, чтобы закрепиться в сильнейших командах Европы. Но я надеюсь, что он останется в "Спартаке", в том числе из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов", - цитирует Таски ТАСС.
"Конечно, я хотел бы, чтобы Квинси остался. Очень рассчитываю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, а значит, осенью будем выступать в Лиге чемпионов. Это уже другой уровень конкуренции, это особый турнир, в котором играют лучшие команды Европы.
Если мы хотим играть в Лиге чемпионов успешно, то важно сохранить ведущих футболистов. Понятно, что у Квинси есть потенциал, чтобы закрепиться в сильнейших командах Европы. Но я надеюсь, что он останется в "Спартаке", в том числе из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов", - цитирует Таски ТАСС.
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