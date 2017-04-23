Харри Кейн: думаю, мы играли лучше "Челси"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал поражение своей команды в матче против "Челси" (2:4) в полуфинале Кубка Англии.



"Я думаю, что мы играли лучше "Челси". Но нам не удалось найти способ, чтобы выиграть этот матч. Это футбол, такое случается. Когда мы сделали счет 2:2, нам показалось, что мы можем выиграть. Но соперник нас наказал", - цитирует Кейна ВВС.