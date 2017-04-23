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Харри Кейн: думаю, мы играли лучше "Челси"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал поражение своей команды в матче против "Челси" (2:4) в полуфинале Кубка Англии.

"Я думаю, что мы играли лучше "Челси". Но нам не удалось найти способ, чтобы выиграть этот матч. Это футбол, такое случается. Когда мы сделали счет 2:2, нам показалось, что мы можем выиграть. Но соперник нас наказал", - цитирует Кейна ВВС.
Теги: Кейн Челси Тоттенхэм
Сегодня, 09:23
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: filin89
Цитата: tiki
как можно играть лучше, но пропустить 4 мяча?
судя по счету - ваш кпд в 2 раза меньше..и это учесть, что Челси вышел не основным составом то

Матч не смотрел?

смотрел, но я говорю по факту
играя лучше - 4 не пропустишь
а если забили меньше, то значит защита соперника играла лучше их атаки.вот и вся суть

Цитата: filin89
Матича

там то вообще шедевр


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
как можно играть лучше, но пропустить 4 мяча?
судя по счету - ваш кпд в 2 раза меньше..и это учесть, что Челси вышел не основным составом то

Матч не смотрел? Ничейная игра была, решили все 2 мега выстрела йз-за штрафной Азара и Матича. Причем у Матича вообще шикарный удар получился! А так равная игра. Алли у тотена очень хорош, мегаталант!
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:25) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
как можно играть лучше, но пропустить 4 мяча?
судя по счету - ваш кпд в 2 раза меньше..и это учесть, что Челси вышел не основным составом то


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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