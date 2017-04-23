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Давид Алаба получил травму в матче с "Майнцем"

Защитник "Баварии" Давид Алаба получил травму в матче против "Майнца" в рамках 30-го тура чемпионата Германии, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Медицинское обследование выявило у Алабы растяжение капсулы в левом колене.
Теги: Алаба Бавария Майнц
Сегодня, 21:28
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