Давид Алаба получил травму в матче с "Майнцем"

Защитник "Баварии" Давид Алаба получил травму в матче против "Майнца" в рамках 30-го тура чемпионата Германии, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.



Медицинское обследование выявило у Алабы растяжение капсулы в левом колене.