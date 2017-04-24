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Георгий Черданцев: пусть Карасев судит хоть все топ-матчи
Телекомментатор Георгий Черданцев прокомментировал решение о замене арбитра в матче 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом".
Сергей Карасев обслужит матч вместо Алексея Еськова.
"А что за шум? Если есть один-единственный российский арбитр, который регулярно работает на еврокубках, так пусть и судит хоть все топ-матчи", - написал Черданцев в твиттере.
Сергей Карасев обслужит матч вместо Алексея Еськова.
"А что за шум? Если есть один-единственный российский арбитр, который регулярно работает на еврокубках, так пусть и судит хоть все топ-матчи", - написал Черданцев в твиттере.
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