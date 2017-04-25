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Андрей Червиченко: "Спартак" записал очередные три очка за счёт фарта
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 25-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с "Уралом" (1:0).
- Об игре:
Ничего особенного, "Спартак" забил очередного "дурака", записал очередные три очка за счёт фарта. Игрок бьёт влево - мяч летит с рикошета вправо. Через три минуты игрок "Урала" бьёт в пустые ворота, но находит Артёма Реброва и попадает в него. У "Спартака" в этом сезоне счастье просто бесконечным водопадом. Некоторые команды идут к чемпионству через красивые победы, а тут... Уже говорил, что это Божий промысел. Слишком много для команды и футбола делает владелец "Спартака" и, видимо, Бог его вознаграждает за всё это.
"Спартак" пытался идти вперёд и атаковать, но было видно, что команда скованна, будто на ногах футболистов висят гири. Команда понимала, что пропускать от "Урала" - это, вероятно, не только ничья, но и поражение, поскольку нервное напряжение такое серьёзное... Если не набирать три очка с "Уралом", проиграть ЦСКА - это два очка отрыва, и здесь напряжение становится таким, что до титула вряд ли доехать.
Теперь ситуация выглядит получше, хотя нужно смотреть, как сыграет ЦСКА с "Локомотивом". Хотя, я всё равно думаю, что интрига пропала после матча "Спартак" - "Зенит" (2:1). "Красно-белым" просто негде терять очки. "Терек" может побороться, а вот "Амкар" как-то всё время "Спартаку" предоставляет очки, тем более пермякам ничего не нужно.
- Об "Урале":
Неплохая команда, но я не разделяю истерики по поводу судейства в их матче против "Зенита" (0:2). На мой взгляд, всё было по делу, Бикфалви после того, как сыграл в мяч в подкате, а потом ступню поднял и шипами влетел сопернику в ногу. Рома (Павлюченко) вообще вести себя так не должен. Взрослый человек кидается и орёт на судью... Все судейские решения были по делу, но если бы в Москве у "Урала" были футболисты основы, возможно, против "Спартака" они сыграли бы иначе.
- О матче ЦСКА - "Спартак" без Луиза Адриано и Зе Луиша:
Этих форвардов в последних матчах заменяют Квинси Промес и Лоренсо Мельгарехо. Парагваец - бестолковая покупка, а Луиз Адриано - безумное приобретение, его потерей не считаю. Вот Зе Луиш восстанавливается, и выглядит он получше.
Думаю, на предстоящее дерби "армейцы" будут больше настроены и заряжены, чем спартаковцы. Скорее всего, "Спартак" дрогнет в этом матче. Тот "Спартак", который мы видели с "Ростовом" и "Уралом" - не та команда, которая должна лидировать в чемпионате с 10-очковым отрывом. Зажатые, не креативные, а если убрать Промеса - команда просто никакая. Сегодня немного игру оживил Джано Ананидзе, но этого мало для команды, которая претендует на чемпионство.
"Спартак" в этом году будет чемпионом не потому, что силён, а потому основные конкуренты до безобразия слабы, особенно "Зенит".
- Об игре:
Ничего особенного, "Спартак" забил очередного "дурака", записал очередные три очка за счёт фарта. Игрок бьёт влево - мяч летит с рикошета вправо. Через три минуты игрок "Урала" бьёт в пустые ворота, но находит Артёма Реброва и попадает в него. У "Спартака" в этом сезоне счастье просто бесконечным водопадом. Некоторые команды идут к чемпионству через красивые победы, а тут... Уже говорил, что это Божий промысел. Слишком много для команды и футбола делает владелец "Спартака" и, видимо, Бог его вознаграждает за всё это.
"Спартак" пытался идти вперёд и атаковать, но было видно, что команда скованна, будто на ногах футболистов висят гири. Команда понимала, что пропускать от "Урала" - это, вероятно, не только ничья, но и поражение, поскольку нервное напряжение такое серьёзное... Если не набирать три очка с "Уралом", проиграть ЦСКА - это два очка отрыва, и здесь напряжение становится таким, что до титула вряд ли доехать.
Теперь ситуация выглядит получше, хотя нужно смотреть, как сыграет ЦСКА с "Локомотивом". Хотя, я всё равно думаю, что интрига пропала после матча "Спартак" - "Зенит" (2:1). "Красно-белым" просто негде терять очки. "Терек" может побороться, а вот "Амкар" как-то всё время "Спартаку" предоставляет очки, тем более пермякам ничего не нужно.
- Об "Урале":
Неплохая команда, но я не разделяю истерики по поводу судейства в их матче против "Зенита" (0:2). На мой взгляд, всё было по делу, Бикфалви после того, как сыграл в мяч в подкате, а потом ступню поднял и шипами влетел сопернику в ногу. Рома (Павлюченко) вообще вести себя так не должен. Взрослый человек кидается и орёт на судью... Все судейские решения были по делу, но если бы в Москве у "Урала" были футболисты основы, возможно, против "Спартака" они сыграли бы иначе.
- О матче ЦСКА - "Спартак" без Луиза Адриано и Зе Луиша:
Этих форвардов в последних матчах заменяют Квинси Промес и Лоренсо Мельгарехо. Парагваец - бестолковая покупка, а Луиз Адриано - безумное приобретение, его потерей не считаю. Вот Зе Луиш восстанавливается, и выглядит он получше.
Думаю, на предстоящее дерби "армейцы" будут больше настроены и заряжены, чем спартаковцы. Скорее всего, "Спартак" дрогнет в этом матче. Тот "Спартак", который мы видели с "Ростовом" и "Уралом" - не та команда, которая должна лидировать в чемпионате с 10-очковым отрывом. Зажатые, не креативные, а если убрать Промеса - команда просто никакая. Сегодня немного игру оживил Джано Ананидзе, но этого мало для команды, которая претендует на чемпионство.
"Спартак" в этом году будет чемпионом не потому, что силён, а потому основные конкуренты до безобразия слабы, особенно "Зенит".
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