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Андрей Червиченко: "Спартак" записал очередные три очка за счёт фарта

Андрей Червиченко: "Спартак" записал очередные три очка за счёт фартаЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 25-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с "Уралом" (1:0).

- Об игре:

Ничего особенного, "Спартак" забил очередного "дурака", записал очередные три очка за счёт фарта. Игрок бьёт влево - мяч летит с рикошета вправо. Через три минуты игрок "Урала" бьёт в пустые ворота, но находит Артёма Реброва и попадает в него. У "Спартака" в этом сезоне счастье просто бесконечным водопадом. Некоторые команды идут к чемпионству через красивые победы, а тут... Уже говорил, что это Божий промысел. Слишком много для команды и футбола делает владелец "Спартака" и, видимо, Бог его вознаграждает за всё это.

"Спартак" пытался идти вперёд и атаковать, но было видно, что команда скованна, будто на ногах футболистов висят гири. Команда понимала, что пропускать от "Урала" - это, вероятно, не только ничья, но и поражение, поскольку нервное напряжение такое серьёзное... Если не набирать три очка с "Уралом", проиграть ЦСКА - это два очка отрыва, и здесь напряжение становится таким, что до титула вряд ли доехать.

Теперь ситуация выглядит получше, хотя нужно смотреть, как сыграет ЦСКА с "Локомотивом". Хотя, я всё равно думаю, что интрига пропала после матча "Спартак" - "Зенит" (2:1). "Красно-белым" просто негде терять очки. "Терек" может побороться, а вот "Амкар" как-то всё время "Спартаку" предоставляет очки, тем более пермякам ничего не нужно.

- Об "Урале":

Неплохая команда, но я не разделяю истерики по поводу судейства в их матче против "Зенита" (0:2). На мой взгляд, всё было по делу, Бикфалви после того, как сыграл в мяч в подкате, а потом ступню поднял и шипами влетел сопернику в ногу. Рома (Павлюченко) вообще вести себя так не должен. Взрослый человек кидается и орёт на судью... Все судейские решения были по делу, но если бы в Москве у "Урала" были футболисты основы, возможно, против "Спартака" они сыграли бы иначе.

- О матче ЦСКА - "Спартак" без Луиза Адриано и Зе Луиша:

Этих форвардов в последних матчах заменяют Квинси Промес и Лоренсо Мельгарехо. Парагваец - бестолковая покупка, а Луиз Адриано - безумное приобретение, его потерей не считаю. Вот Зе Луиш восстанавливается, и выглядит он получше.

Думаю, на предстоящее дерби "армейцы" будут больше настроены и заряжены, чем спартаковцы. Скорее всего, "Спартак" дрогнет в этом матче. Тот "Спартак", который мы видели с "Ростовом" и "Уралом" - не та команда, которая должна лидировать в чемпионате с 10-очковым отрывом. Зажатые, не креативные, а если убрать Промеса - команда просто никакая. Сегодня немного игру оживил Джано Ананидзе, но этого мало для команды, которая претендует на чемпионство.

"Спартак" в этом году будет чемпионом не потому, что силён, а потому основные конкуренты до безобразия слабы, особенно "Зенит".
Теги: Червиченко Спартак
Вчера, 23:08
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№52 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 00:49) #
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Цитата: Blessing
оправдать своих импотентов.


Импотенты, голубец ты наш, - это когда трое голому вратарю забивают из офсайда.
И вдесятером против семи никуя сделать не могут.

А всё Орлов! Все мозги ваши в унитаз спустил, если чего и было.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№51 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Цитата: Ksandos 2
Уж не знаю кому как, а по мне гол был прекрасен, исполнительское мастерство проявлено, так небольшой рикошетик

А вот тут я с тобой соглашусь . Это лучше , чем вратаря в ворота заталкивать , правда ?

Я, как бывший (ох, давно!) вратарь скажу так. Если игрок головой чисто, без борьбы до удара, опережает вратаря играющего руками и только после удара с ним сталкивается, то это называется не успел или не добрался. Гол правильный.
А по поводу гола серьезно -да, был нехилый рикошет, но защитник ногу поставил, говнюк, как какашку - это уже проблема Урала, что жестко ноги не ставят. И вообще, вратарей напрягают удары (любые!) в створ их ворот, перепасовка в центре вообще не парит. Поэтому любой удар, который к голу приводит, правильный и красивый, как говаривал Герд Мюллер
Регистрация: 19.03.2017
№50 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 00:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Господи, да кто его слушает! Всем нормальным людям давно понятно, что Червиченко - этакий Жириновский, только в футболе. Создает шоу, баламутит СМИ и головы особо чувствительных фанатов
Регистрация: 2.11.2008
№49 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ksandos 2
Уж не знаю кому как, а по мне гол был прекрасен, исполнительское мастерство проявлено, так небольшой рикошетик

А вот тут я с тобой соглашусь . Это лучше , чем вратаря в ворота заталкивать , правда ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№48 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:37) #
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Зачем его высеры постоянно суют?!
"Ох и плохо мне! Ох и худо! Не горячка у меня, не простуда! Губит бедную старушку не хвороба, губит, душит сиротинку злая злоба! Ох, я и спать не могу! Я и жрать не могу! Ох, обидел гость незваный Бабушку-Ягу!" - из к-ф Морозко
Что-то типа этого у Бегемота..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№47 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:35) #
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а как же судьи? стареет Червь
Регистрация: 20.04.2016
№46 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ksandos 2
Уж не знаю кому как, а по мне гол был прекрасен, исполнительское мастерство проявлено, так небольшой рикошетик

Это не рикошетик, он так задумал, свояка забить. Вот поэтому свиньи и обижаются, что Андрей Владимирович этого не понял, а они, сразу поняли, почему такой гол. Гурманов х... обманешь, а уж свинячьих, тем более, они всё видит. confused

Цитата: К.А.
К.А

Исповедь неудачника. пытающегося оправдать своих импотентов.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№45 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 00:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Настогвоздило.... Пора уж давно понять - по такой игре - не залетело сейчас - залетит через 5 минут, через час, в добавленоое... Сейчас это такой Спартак. А фарт - это прикарманить Спартак... Это даже не фарт - это полный п...ц!!!!
Регистрация: 5.03.2017
№44 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 00:24) #
  • 0
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Кстати , на данный момент в играх первой четверки между собой Спартак взял 10 очков в 5 играх , цска 4 очка в 5 играх , Зенит 5 очков в 5 играх, Краснодар 6 очков в 5 играх.
Это так , к слову.
Регистрация: 21.12.2016
№43 Написал: zoom РФ (Сегодня, 00:23) #
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online

Цитата: борщ
за счет пердежа

не сваришь.


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№42 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: К.А.
везет сильнейшим.точка.

Свин-юнайтед -команда парадоксов.

ты удивишься,но лучше быть командой парадоксов,чем командой зенытик без рода и племени,искусственным,временн
ым образованием.но ты не поймешь этого.как и 15 млн поклонников запитерастов,ибо вы привыкли,что если команда зенытик не может,то бабло поможет.и так с 2007 года.ты когда не будешь занята самоутверждением на спартаковских ветках поспрашивай у своих собратьев,много ли наберется народу,которые поддерживали команду ДО прихода бабла и титула?наверняка многие будут бить себя пяткой в грудь,говоря что они с командой зенытиком чуть ли не с самого основания...но ты ж понимаешь,что это пи3дешь?)))вы расплодились лишь после 2007 года.это факт.и если к золоту вас не подпускать лет 5,то от вас останутся те же крохи,что были до 2007 года.не многим больше.это тоже факт.в общем пыжься и брызгай слюной дальше,глупая.твоя суть от этого не изменится.ты та,кто ты есть.к твоему сожалению. wink


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№41 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уж не знаю кому как, а по мне гол был прекрасен, исполнительское мастерство проявлено, так небольшой рикошетик
Регистрация: 19.03.2017
№40 Написал: mitin1 Россия (Сегодня, 00:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
"Спартак" забил очередного "дурака"
Если кто с этим не согласен, то ничего не понимает в футболе.

Что бы забить дурака, как Вы выражаетесь, нужно предпринять определенные действия.А в частности: доставить мяч к чужим воротам и ударить по ним. А уж какой дурак-защитник пихнет ногу под удар, бьющего касаться не должно. Разве нет?
Регистрация: 18.04.2009
№39 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:13) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Червиченко - П Н Х !!!
Регистрация: 14.02.2007
№38 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 00:11) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing

Просто уважаю людей, у которых есть чему поучиться. Смотри, как народ к нему неравнодушен, а ведь одной крови. Всего двумя словами сумел пожелать вам Спокойной ночи, Мастер!!!!! confused


ну желаю тебе таких надёжных друзей по жизни, чтоб нога в ногу, за руку))
Регистрация: 17.07.2014
№37 Написал: борщ (Сегодня, 00:11) #
  • -2
  •  (2)

за счет пердежа
Регистрация: 8.04.2017
№36 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 00:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Свин-юнайтед

Гомосятина Галакси


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№35 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 00:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
на матчтв видимо хочет, чмо...
Регистрация: 17.07.2014
№34 Написал: zoom РФ (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Blessing
Отменно, Андрей Владимирович, превосходно, просто супер

Зачем Вы это в эфир?! Зачем других посвящать в это?


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№33 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:59) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
подлиз зачтён...

Просто уважаю людей, у которых есть чему поучиться. Смотри, как народ к нему неравнодушен, а ведь одной крови. Всего двумя словами сумел пожелать вам Спокойной ночи, Мастер!!!!! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№32 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Вчера, 23:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Этого свинорылого ублюдка не читаю принципиально - достаточно заголовка.
Регистрация: 14.03.2009
№31 Написал: zoom РФ (Вчера, 23:58) #
  • +3
  •  (5)
online

.
..записал очередные три очка за счёт фарта...


...Уже говорил, что это Божий промысел...


"Спартак" в этом году будет чемпионом не потому, что силён, а потому основные конкуренты до безобразия слабы, особенно "Зенит".


Совсем заплыл.
Так, "фарт", "Божий промысел" или "конкуренты до безобразия слабы"?


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№30 Написал: trent (Вчера, 23:53) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а нам покуй на высер этой жирной нечисти...

Цитата: Blessing
Отменно, Андрей Владимирович, превосходно, просто супер, и добавить нечего!!! relieved
Ну, разве что, пожелать ЦСКА победы. Ведь кто-то должен поднимать настроение цивилизованного общества, если твоя команда отдыхает.

подлиз зачтён...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№29 Написал: Paolo_Di_Canio (Вчера, 23:50) #
  • +1
  •  (3)

Везёт тому , кто везёт
Регистрация: 21.12.2016
№28 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:49) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
везет сильнейшим.точка.

Свин-юнайтед -команда парадоксов.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№27 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Вчера, 23:49) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зажатые, не креативные, а если убрать Промеса - команда просто никакая.

я конечно понимаю футбольные шутки,
нe раз ляпнул куйню,ну два,
а когда после очередного высера ты выгядишь тупее Дяди Гены "Крокодила" - простите это клиника
нет нет - липосакция головного мозга smile


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№26 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:47) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отменно, Андрей Владимирович, превосходно, просто супер, и добавить нечего!!! relieved
Ну, разве что, пожелать ЦСКА победы. Ведь кто-то должен поднимать настроение цивилизованного общества, если твоя команда отдыхает.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№25 Написал: trent (Вчера, 23:46) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
бомжи и всякая околоплавающая куйта!! слетайтесь!! ваш кореш жидко дристанул...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№24 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Виктор ( Викдо ) записал на свой счёт очередные 50 тыщ рублей за это интервью !


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№23 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vinsat
Даже ваш толстяк согласен,что отскочили.Ладно с ЦСКА такое не прокатит.Будете унижены.Потом Терек накажет ну и под запиканочку сами чемпионство отдадите. Хэштэг!


Ждите. Самим взять и победить слабо.
Регистрация: 14.04.2008
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