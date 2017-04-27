Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Лука Джорджевич: каждому сопернику непросто играть с "Оренбургом"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич прокомментировал победу над "Оренбургом" (1:0).

– Очень тяжелые три очка получились. Почему так вышло?

– Каждому сопернику непросто играть с «Оренбургом». Самое важное, что нам удалось победить в таком тяжелом матче. Сейчас мы немного отдохнем и начнем готовиться к выезду в Томск.

– У вас появился шанс выйти на поле. Как оцените свои действия?

– Приятно после достаточно длинной паузы, когда я не играл, появиться на поле с первых минут. Конечно, я доволен – команда победила, так что все хорошо.

– Прибавляет ли команде уверенности тот факт, что удалось победить в двух матчах подряд?

– Конечно. Особенно, когда выигрываешь на выезде в таком тяжелом матче. У нас впереди непростая встреча против команды, которой нужны очки. Вполне можем выиграть и третий матч подряд.

– Волновались перед выходом на поле?

– В принципе, то, что я сыграю, было понятно еще после «Урала», когда Кокорин получил травму, а Дзюба – желтую карточку.

– В каком моральном состоянии «Зенит», учитывая прессинг со стороны СМИ, касающийся судейства?

– Это не наше дело. Нужно выкладываться на поле на сто процентов, а судейство пускай анализируют другие.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Джорджевич
Сегодня, 08:55
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хотел давно увидеть Луку в старте...увидел. Убедился, что он игрок на замену.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: N-52 (Сегодня, 09:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Лука -крайний, а его этот поставил с его фактурой в центр , ну и швыряли его кто ,как хотел. Такого рода издевательства, из игры в игру , происходят не только с Джорджевичем.
Регистрация: 13.08.2012
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 08:58) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если б вместо дурня Коки Луку ставили, может игра была бы лучше. Изменили бы скорее лимит.
Регистрация: 9.11.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.