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Дмитрий Шляхтин: руководство "Крылья Советов" полностью доверяет тренеру Скрипченко
Руководство "Крыльев Советов" полностью доверяет главному тренеру команды Вадиму Скрипченко, сообщил министр спорта Самарской области, член совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
"Это очередной вброс, чтобы расшатать ситуацию в коллективе. В команде хорошая атмосфера, есть понимание, есть настрой. Да, немного не восстановились, немножко перегорели. Сейчас больше кадровые проблемы волнуют - у нас травмированы Шелдон Бато, Али Гаджибеков, Милан Родич, Ваня Таранов, Дмитрий Ятченко, Артем Громов, это тридцать процентов команды, о чем здесь можно говорить?.
У нас стопроцентное доверие к тренеру. Нужно играть и все, всякие игры бывают, и у звездных команд бывают провалы. Но сейчас ситуация изменилась, картина игры иная, нежели чем при Франке Веркаутерене (бывшем главном тренере команды - прим.) - результаты стали лучше, забивать стали больше", - цитирует Шляхтина ТАСС.
"Это очередной вброс, чтобы расшатать ситуацию в коллективе. В команде хорошая атмосфера, есть понимание, есть настрой. Да, немного не восстановились, немножко перегорели. Сейчас больше кадровые проблемы волнуют - у нас травмированы Шелдон Бато, Али Гаджибеков, Милан Родич, Ваня Таранов, Дмитрий Ятченко, Артем Громов, это тридцать процентов команды, о чем здесь можно говорить?.
У нас стопроцентное доверие к тренеру. Нужно играть и все, всякие игры бывают, и у звездных команд бывают провалы. Но сейчас ситуация изменилась, картина игры иная, нежели чем при Франке Веркаутерене (бывшем главном тренере команды - прим.) - результаты стали лучше, забивать стали больше", - цитирует Шляхтина ТАСС.
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