Георгий Зотов: сами cделали из вратаря "Оренбурга" суперзвезду матча

Игрок "Крыльев Советов" Георгий Зотов после ничьей с "Оренбургом" (1:1) рассказал о прошедшем матче и посетовал на невезение в эксклюзивном интервью корреспондентамРоману Гуськову и Ивану Долинину.- Честно сказать, не знаю, что ответить, мяч просто не шёл в ворота. Сделали из вратаря суперзвезду матча, в сборную тура, думаю, точно попадет. Просто не шёл мяч в ворота...- Где-то и в него летело, где-то и вытащил. Сегодня ему повезло просто.- С любым соперником не стоит фолить около штрафной, у любой команды есть исполнители штрафных. У них это Благо, который сегодня хорошо попал и забил. Да, обычно есть установка не фолить около своей штрафной.- Работаем, конечно, но и соперник тоже работает на тренировках. Сегодня не смогли переиграть на стандартах, к сожалению.- У нас нормальное настроение, впереди четыре игры. И всё зависит от нас, не надо ни на кого смотреть, бери очки и всё. Сегодня не произошло ничего плохого, мы потеряли два очка, но постараемся набрать их в следующем матче, - передаёт слова футболиста корреспондент