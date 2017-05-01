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Георгий Зотов: сами cделали из вратаря "Оренбурга" суперзвезду матча

Георгий Зотов: сами cделали из вратаря "Оренбурга" суперзвезду матчаИгрок "Крыльев Советов" Георгий Зотов после ничьей с "Оренбургом" (1:1) рассказал о прошедшем матче и посетовал на невезение в эксклюзивном интервью корреспондентам Rusfootball.info Роману Гуськову и Ивану Долинину.

- Вы были одним из самых активных игроков "Крыльев", много обостряли, но не получалось долго забить, да и забили только с пенальти. С чем связаны такие сложности, что не удалось с игры забить?

- Честно сказать, не знаю, что ответить, мяч просто не шёл в ворота. Сделали из вратаря суперзвезду матча, в сборную тура, думаю, точно попадет. Просто не шёл мяч в ворота...

- То есть он реально тащил или просто в него всё летело?

- Где-то и в него летело, где-то и вытащил. Сегодня ему повезло просто.

- Была ли установка играть аккуратнее около своей штрафной, потому как Благо Георгиев в Томске забил со стандарта, вот и сегодня...

- С любым соперником не стоит фолить около штрафной, у любой команды есть исполнители штрафных. У них это Благо, который сегодня хорошо попал и забил. Да, обычно есть установка не фолить около своей штрафной.

- 11:0 по угловым "Крылья" сегодня соперника превзошли, работает ли над ними команда отдельно, реализация ведь нулевая...

- Работаем, конечно, но и соперник тоже работает на тренировках. Сегодня не смогли переиграть на стандартах, к сожалению.

- Сегодня не смогли "Оренбург" обойти в таблице, как оцениваете перспективы команды на оставшуюся часть сезона?

- У нас нормальное настроение, впереди четыре игры. И всё зависит от нас, не надо ни на кого смотреть, бери очки и всё. Сегодня не произошло ничего плохого, мы потеряли два очка, но постараемся набрать их в следующем матче, - передаёт слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Оренбург Зотов
Сегодня, 18:50
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