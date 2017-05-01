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Вячеслав Подберезкин: прекрасно понимаем, какое место нам надо занять (видео)

Полузащитник ФК "Краснодар" Вячеслав Подберезкин прокомментировал матч своей команды против махачкалинского "Анжи".



– Почему не удалось сегодня одержать победу над "Анжи"?
– Не хватило голов забитых, моментов голевых.

– Что мешало их создать?
– Мешала команда "Анжи". Мы, наверное, недостаточно быстро играли. Мало использовали фланги, больше старались играть через середину. Недостаточно быстро мяч ходил.

– Может быть команда недонастроилась на соперника?
– Мы прекрасно понимаем, какое место нам надо занять. Сейчас идет финальный отрезок чемпионата, в таблице большая плотность, поэтому недонастроя точно не было.

– Не ожидали, что "Анжи" так хорошо сыграет?
– Я бы не сказал, что они так хорошо сыграли. Просто мы не самый лучший матч провели. Не создали достаточное количество моментов, чтобы забить гол.

– Тренер уже обратил внимание на какие-то моменты после матча?
– Просил больше получать мячи между защитниками и полузащитниками, создавать остроту. Но нам не удавалось этого сделать, была большая плотность и мы мало использовали фланги и подачи.

– "Ростов" приблизился к вам на два очка после этого тура. Не считаете ли вы это какой-то проблемой?
– Мы и не думали, что будет легко. Осталось четыре матча, будем стараться набрать три очка в каждой игре, чтобы не смотреть назад и не зависеть от "Ростова".

– Все эти матчи будут на выезде. Это усложнит вашу задачу?
– Конечно, будет не хватать поддержки болельщиков. Спасибо им, сегодня много их пришло. Будем стараться изо всех сил, другого выхода нет.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Подберезкин Краснодар Анжи Rвидео
Сегодня, 21:45
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