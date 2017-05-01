Вячеслав Подберезкин: прекрасно понимаем, какое место нам надо занять (видео)

Полузащитник ФК "Краснодар" Вячеслав Подберезкин прокомментировал матч своей команды против махачкалинского "Анжи".– Не хватило голов забитых, моментов голевых.– Мешала команда "Анжи". Мы, наверное, недостаточно быстро играли. Мало использовали фланги, больше старались играть через середину. Недостаточно быстро мяч ходил.– Мы прекрасно понимаем, какое место нам надо занять. Сейчас идет финальный отрезок чемпионата, в таблице большая плотность, поэтому недонастроя точно не было.– Я бы не сказал, что они так хорошо сыграли. Просто мы не самый лучший матч провели. Не создали достаточное количество моментов, чтобы забить гол.– Просил больше получать мячи между защитниками и полузащитниками, создавать остроту. Но нам не удавалось этого сделать, была большая плотность и мы мало использовали фланги и подачи.– Мы и не думали, что будет легко. Осталось четыре матча, будем стараться набрать три очка в каждой игре, чтобы не смотреть назад и не зависеть от "Ростова".– Конечно, будет не хватать поддержки болельщиков. Спасибо им, сегодня много их пришло. Будем стараться изо всех сил, другого выхода нет.www.rusfootball.info