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Юношеская сборная России заняла 9-е место на турнире "Делле Национи"

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) обыграла сверстников из Малайзии (2:0) в матче за 9-е место в рамках международного турнира "Делле Национи".

"Организация турнира была на достойном уровне, здесь состязались очень сильные команды. Чтобы быть конкурентоспособными на фоне таких противников, нужно приезжать на турнир сильнейшим составом, который, к сожалению, у нас не собрался.

По итогам турнира мы проведем анализ, чтобы понять, кто из ребят способен играть на международном уровне уже сейчас, а кто – нет", - цитирует главного тренера команды Дмитрия Хомуху официальный сайт.

В финале турнира сборная США обыграла команду Англии со счетом 2:1. В матче за третье место португальцы одолели мексиканцев – 6:5.
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 08:56
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Наверное было 8 команд, потому что одну победу назвали.
Регистрация: 20.03.2014
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