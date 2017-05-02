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Система видеоповторов может появиться на стадионах российской премьер-лиги

Система видеоповторов, которая будет использоваться на четырех российских стадионах, что примут матчи Кубка конфедераций-2017, может распространиться и на другие арены РФПЛ, заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

Ранее ФИФА объявила, что система видеоповторов будет использоваться на матчах Кубка конфедераций- 2017 и чемпионата мира-2018 в России. Во вторник "Краснодар" выразил надежду, что РФС разрешит клубу использовать систему видеоповторов на своей арене в следующем сезоне РФПЛ.
"Сама идея активно обсуждалась, и есть полное понимание, что какая-то система в помощь судьям необходима. Какая это будет система - не знаю. Но то, что мы говорили об этом на заседании бюро исполкома РФС, факт.

Могу добавить, что Виталий Мутко очень внимательно относится к той технике, что устанавливается на стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций. Если она покажет себя эффективной, то мы отработаем вопросы, чтобы распространить ее на всех наших стадионах", - .
Будогосский добавил, что он не против системы видеофиксации взятия ворот, однако следует обезопасить ее от внешнего вмешательства.

Р-Спорт
Теги: Будогосский
Сегодня, 12:56
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№2 Написал: ramil Россия (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
.... smile внешнего вмешательства....на каждое действие будет своё противодействие...главное чтоб админ видеофиксации взятки не брал smile
Регистрация: 17.05.2016
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:54) #
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  •  (1)

конечно мудко к технике хорошо относиться, ее надо закупать, а на этом можно и попилить)))
Регистрация: 27.01.2017
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