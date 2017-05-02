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Система видеоповторов может появиться на стадионах российской премьер-лиги
Система видеоповторов, которая будет использоваться на четырех российских стадионах, что примут матчи Кубка конфедераций-2017, может распространиться и на другие арены РФПЛ, заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
Ранее ФИФА объявила, что система видеоповторов будет использоваться на матчах Кубка конфедераций- 2017 и чемпионата мира-2018 в России. Во вторник "Краснодар" выразил надежду, что РФС разрешит клубу использовать систему видеоповторов на своей арене в следующем сезоне РФПЛ.
"Сама идея активно обсуждалась, и есть полное понимание, что какая-то система в помощь судьям необходима. Какая это будет система - не знаю. Но то, что мы говорили об этом на заседании бюро исполкома РФС, факт.
Могу добавить, что Виталий Мутко очень внимательно относится к той технике, что устанавливается на стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций. Если она покажет себя эффективной, то мы отработаем вопросы, чтобы распространить ее на всех наших стадионах", - .
Будогосский добавил, что он не против системы видеофиксации взятия ворот, однако следует обезопасить ее от внешнего вмешательства.
Р-Спорт
Ранее ФИФА объявила, что система видеоповторов будет использоваться на матчах Кубка конфедераций- 2017 и чемпионата мира-2018 в России. Во вторник "Краснодар" выразил надежду, что РФС разрешит клубу использовать систему видеоповторов на своей арене в следующем сезоне РФПЛ.
"Сама идея активно обсуждалась, и есть полное понимание, что какая-то система в помощь судьям необходима. Какая это будет система - не знаю. Но то, что мы говорили об этом на заседании бюро исполкома РФС, факт.
Могу добавить, что Виталий Мутко очень внимательно относится к той технике, что устанавливается на стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций. Если она покажет себя эффективной, то мы отработаем вопросы, чтобы распространить ее на всех наших стадионах", - .
Будогосский добавил, что он не против системы видеофиксации взятия ворот, однако следует обезопасить ее от внешнего вмешательства.
Р-Спорт
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