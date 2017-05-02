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"Спартак" может вернуть Лоренсо Мельгарехо в "Бенфику"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может вернуться в "Бенфику", передает "СЭ".

Португальский клуб готов взять 26-летнего парагвайца в годичную аренду. "Спартак" же хочет добиться полноценного трансфера Мельгарехо, надеясь выручить за него 4 миллиона евро.

Сейчас финансовый вопрос является основополагающим, поскольку "Бенфика" пока не готова предложить такие деньги за игрока.
Теги: Спартак Мельгарехо
Сегодня, 14:17
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