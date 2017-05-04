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Леонарду Жардим: решающим фактором стали сейвы Буффона
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим дал оценку поражению от "Ювентуса" (0:2) в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов.
"Ювентус" доминировал в первые 15 минут, а затем мы смогли выравнять игру. Моя команда показала хороший футбол, и я хочу поблагодарить их за игру. Никому не бывает легко против "Юве".
Килиан Мбаппе не получал достаточно пространства, и ему нужно еще учиться создавать моменты в таких условиях. Буффон совершил два или три потрясающих сейва, и это стало решающим фактором в победе "Ювентуса".
Будет сложно, но нам необходимо верить в возможность пройти в финал Лиги чемпионов. Для начала нам нужно обыграть "Нанси" в чемпионате – это даст необходимый заряд уверенности накануне поездки в Турин", - сказал Жардим.
Sportbox
"Ювентус" доминировал в первые 15 минут, а затем мы смогли выравнять игру. Моя команда показала хороший футбол, и я хочу поблагодарить их за игру. Никому не бывает легко против "Юве".
Килиан Мбаппе не получал достаточно пространства, и ему нужно еще учиться создавать моменты в таких условиях. Буффон совершил два или три потрясающих сейва, и это стало решающим фактором в победе "Ювентуса".
Будет сложно, но нам необходимо верить в возможность пройти в финал Лиги чемпионов. Для начала нам нужно обыграть "Нанси" в чемпионате – это даст необходимый заряд уверенности накануне поездки в Турин", - сказал Жардим.
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