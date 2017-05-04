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Леонарду Жардим: решающим фактором стали сейвы Буффона

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим дал оценку поражению от "Ювентуса" (0:2) в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов.

"Ювентус" доминировал в первые 15 минут, а затем мы смогли выравнять игру. Моя команда показала хороший футбол, и я хочу поблагодарить их за игру. Никому не бывает легко против "Юве".

Килиан Мбаппе не получал достаточно пространства, и ему нужно еще учиться создавать моменты в таких условиях. Буффон совершил два или три потрясающих сейва, и это стало решающим фактором в победе "Ювентуса".

Будет сложно, но нам необходимо верить в возможность пройти в финал Лиги чемпионов. Для начала нам нужно обыграть "Нанси" в чемпионате – это даст необходимый заряд уверенности накануне поездки в Турин", - сказал Жардим.

Sportbox
Теги: Жардим Монако
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да, Буффон конечно -супер! Но и первый гол- шикарнейшая контратака получилась! Там он не один.
Регистрация: 19.03.2017
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