"Химки" сыграли вничью с Нальчиком

"Спартак" из Нальчика на своем поле сыграл вничью с "Химками" (1:1) в 35-м туре первенства ФНЛ.



ФНЛ



35 тур



"Спартак-Нальчик" - "Химки" 1:1



Гол: Богатырев, 24 - Казаев, 7



"Спартак-Нальчик": Антипов, Дашаев, Семенов, Соблиров, Марченко, Мухаммад (Бажев, 68), Богатырев, Крамаренко, Ахриев (Войнов, 75), Дроздов (Мурачев, 90), Ахъядов (Тлупов, 73)



"Химки": Исупов, Малания (Мостовой, 68), Чернышов, Заика, Лапин, Шумских, Казаев, Петрусев (Нилсен, 57), Кокоев (Гащенков, 52), Тюнин, Кузьмичев (Горячев, 82)



Предупреждения: Чернышов, 57, Гащенков, 61, Соблиров, 72, Богатырев, 78, Марченко, 84