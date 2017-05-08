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Массимо Каррера: если меня не вышвырнут, хотел бы остаться в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своих эмоциях в связи с чемпионством.

- Мы с моей женой Пинни плакали от радости. Смотрели игру "Зенита" в одном московском ресторане, и я страшно переживал до самого финального свистка.

Этот успех – очень важный и приятный результат для всей нашей семьи и для моей карьеры. Счастлив за игроков, за болельщиков, за президента Леонида Федуна. Это наша общая победа.

- Что ждет Массимо Карреру в ближайшем будущем?

- Утренняя тренировка на базе клуба в Тарасовке. У нас еще три матча. Не хочу расслабляться, хочу набрать 70 очков.

- А в следующем году в Лиге чемпионов, возможно, придется сыграть против Конте.

- Если меня не вышвырнут, конечно, я бы хотел остаться в команде (смеется). В футболе все меняется очень быстро. Нужно постоянно быть готовым ко всему.

Шутки в сторону. Я пока больше ни о чем не думаю. Моя команда – "Спартак", – цитирует Карреру "Sports.ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 11:56
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14
(7)
№14 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
GRAZIE БЛ#ТЬ =)


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№13 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь главное грамотно сработать на трансферах Массимо, усиление необходимо для достойного выступления в ЛЧ, а некоторым можно и покинуть команду
Регистрация: 2.02.2012
№12 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 12:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Вся страна на ушах))

В Казахстане наших до хрена!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№11 Написал: METRo Химки (Сегодня, 12:30) #
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Болеет за:
«Химки»
Не переживай Массимо, Федун пока ещё,в здравом уме!
Регистрация: 9.09.2013
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:26) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вся страна на ушах))


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 12:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Работай Массимо!!!
Я сегодня отработал.
Накачу водочки!!!
С чемпионством К.Б. братья!!!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№8 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
«Ньюкасл»
Мало того что чемпионский тренер, так ещё и юморист)


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...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эх.. сколько за 16 лет перебрали тренеров! Они были все разные!!
И вот оно чудо!! Судьба!!))

У нас самый замечательный тренер!! Настоящий мужик!! Нам реально повезло!

Спасибо тренер! МЫ ЧЕМПИОНЫ!

п.с Только очков нужно 72!! stuck_out_tongue_winking_eye


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Каррера теперь желанный тренер практически в любом европейском клубе. Мода на итальянских тренеров-чемпионов захватила многих. Без любимой работы он точно не останется.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:11) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо, если так пойдет - будешь в Лукойловом рабстве, нам на радость smile


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:10) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Шутка зашла!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:04) #
  • +7
  •  (11)
online

Каррера кокетничает, конечно.
Кто ж его сейчас из команды уволит? flushed blush
Педун денЮШки отмуслявливает на премии и трансферы, болелы и фаны пьют от радости.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 12:01) #
  • +12
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Если уж к Каррере применять термин "вышвырнуть", страшно представить что сделают с Луческу laughing
Регистрация: 4.06.2015
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:00) #
  • +13
  •  (19)
online

Не вышвырнут. Работай, брат.
Регистрация: 3.03.2007
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