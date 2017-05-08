Массимо Каррера: если меня не вышвырнут, хотел бы остаться в "Спартаке"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:20
Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (2)
Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (2)
08:54
Сергей Веденеев: по именам составы ЦСКА и "Зенита" сильнее, чем у "Спартака", но они свои очки растеряли (21)
Сергей Веденеев: по именам составы ЦСКА и "Зенита" сильнее, чем у "Спартака", но они свои очки растеряли (21)
02:35
Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола (17)
Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола (17)
00:27
Дмитрий Назаров: "Спартак" - единственная команда, которая выиграет две Лиги чемпионов подряд (23)
Дмитрий Назаров: "Спартак" - единственная команда, которая выиграет две Лиги чемпионов подряд (23)
Вчера 23:39
"Рома" разгромила "Милан" (2)
"Рома" разгромила "Милан" (2)
Вчера 23:31
10 творцов 10-го чемпионства «Спартака» (18)
10 творцов 10-го чемпионства «Спартака» (18)
Вчера 23:28
Андрей Червиченко: чемпионство "Спартака" заслуженное (31)
Андрей Червиченко: чемпионство "Спартака" заслуженное (31)
Вчера 23:05
Мирча Луческу: после того, как "Зенит" вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством (55)
Мирча Луческу: после того, как "Зенит" вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством (55)
Вчера 22:55
Олег Романцев: наконец-то я дожил до этого дня (14)
Олег Романцев: наконец-то я дожил до этого дня (14)
Вчера 22:34
Роман Зобнин: ещё вчера вылетал с "Динамо" в ФНЛ, сегодня - чемпион. Чуть не задушил жену от радости (30)
Роман Зобнин: ещё вчера вылетал с "Динамо" в ФНЛ, сегодня - чемпион. Чуть не задушил жену от радости (30)
Вчера 22:15
Мирча Луческу: не думаю, что "Спартак" был лучшим клубом (126)
Мирча Луческу: не думаю, что "Спартак" был лучшим клубом (126)
Массимо Каррера: если меня не вышвырнут, хотел бы остаться в "Спартаке"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своих эмоциях в связи с чемпионством.
- Мы с моей женой Пинни плакали от радости. Смотрели игру "Зенита" в одном московском ресторане, и я страшно переживал до самого финального свистка.
Этот успех – очень важный и приятный результат для всей нашей семьи и для моей карьеры. Счастлив за игроков, за болельщиков, за президента Леонида Федуна. Это наша общая победа.
- Что ждет Массимо Карреру в ближайшем будущем?
- Утренняя тренировка на базе клуба в Тарасовке. У нас еще три матча. Не хочу расслабляться, хочу набрать 70 очков.
- А в следующем году в Лиге чемпионов, возможно, придется сыграть против Конте.
- Если меня не вышвырнут, конечно, я бы хотел остаться в команде (смеется). В футболе все меняется очень быстро. Нужно постоянно быть готовым ко всему.
Шутки в сторону. Я пока больше ни о чем не думаю. Моя команда – "Спартак", – цитирует Карреру "Sports.ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
- Мы с моей женой Пинни плакали от радости. Смотрели игру "Зенита" в одном московском ресторане, и я страшно переживал до самого финального свистка.
Этот успех – очень важный и приятный результат для всей нашей семьи и для моей карьеры. Счастлив за игроков, за болельщиков, за президента Леонида Федуна. Это наша общая победа.
- Что ждет Массимо Карреру в ближайшем будущем?
- Утренняя тренировка на базе клуба в Тарасовке. У нас еще три матча. Не хочу расслабляться, хочу набрать 70 очков.
- А в следующем году в Лиге чемпионов, возможно, придется сыграть против Конте.
- Если меня не вышвырнут, конечно, я бы хотел остаться в команде (смеется). В футболе все меняется очень быстро. Нужно постоянно быть готовым ко всему.
Шутки в сторону. Я пока больше ни о чем не думаю. Моя команда – "Спартак", – цитирует Карреру "Sports.ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.