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Никита Симонян: заслуги Карреры? Колоссальное значение - высокая игровая дисциплина
Тренерский штаб Дмитрия Аленичева внес свой вклад в победу "Спартака" в чемпионате России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза, ветеран красно-белых Никита Симонян.
В воскресенье по итогам 27-го тура "Спартак" досрочно завоевал первую с 2001 года победу в чемпионате страны. "Слава богу, это свершилось, что тут еще скажешь. Слишком долго ждали, но наконец дождались", - сказал Симонян.
На вопрос, в чем слагаемые успеха красно-белых, собеседник ТАСС ответил: "Нельзя не вспомнить добрым словом прежний тренерский состав - Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Диму Ананко. У Аленичева в какой-то степени не получилось, но ведь именно он пригласил Массимо Карреру (нынешнего главного тренера команды - прим.), а как говорил Николай Петрович Старостин (основатель клуба), главное - угадать, угадать с составом, заменой, тренером. Так что нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью, тот же Аленичев ставил игру в контроль мяча, спартаковскую игру".
"Что касается заслуг Карреры, колоссальное значение имеет высокая игровая дисциплина, которую он навел в команде. Насколько я знаю, он был крайне недоволен игрой с "Томью" (в 27-м туре), несмотря на то, что команда выиграла и приблизилась к чемпионству. Тем не менее, качество игры его не удовлетворило. Это бесспорно говорит о его тренерских качествах", - добавил Симонян.
За три тура до конца чемпионата "Спартак" опережает "Зенит" и ЦСКА на 11 и 10 очков соответственно. "Слышал, будто Мирча Луческу (главный тренер "Зенита") сказал, что "Спартак" не настоящий чемпион, но посмотрите, какой отрыв от ближайших преследователей. Что тут говорить? Команда завоевала золото уже за три тура до конца чемпионата", - отметил Симонян.
Собеседник ТАСС отметил, что "обычно команде сложно выиграть чемпионат два года подряд". "Надо ведь еще прибавить и Кубок, который давно не выигрывали (с 2003 года - прим.)", - добавил он.
Симонян шесть раз выигрывал с красно-белыми чемпионат страны - четыре раза в качестве игрока и дважды как главный тренер. С нынешнем успехом команды он себя не связывает. "К этому чемпионству не имею отношения, примазываться к чужим победам - не в моем характере. Мое седьмое чемпионство - с "Араратом", - заявил он.
В воскресенье по итогам 27-го тура "Спартак" досрочно завоевал первую с 2001 года победу в чемпионате страны. "Слава богу, это свершилось, что тут еще скажешь. Слишком долго ждали, но наконец дождались", - сказал Симонян.
На вопрос, в чем слагаемые успеха красно-белых, собеседник ТАСС ответил: "Нельзя не вспомнить добрым словом прежний тренерский состав - Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Диму Ананко. У Аленичева в какой-то степени не получилось, но ведь именно он пригласил Массимо Карреру (нынешнего главного тренера команды - прим.), а как говорил Николай Петрович Старостин (основатель клуба), главное - угадать, угадать с составом, заменой, тренером. Так что нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью, тот же Аленичев ставил игру в контроль мяча, спартаковскую игру".
"Что касается заслуг Карреры, колоссальное значение имеет высокая игровая дисциплина, которую он навел в команде. Насколько я знаю, он был крайне недоволен игрой с "Томью" (в 27-м туре), несмотря на то, что команда выиграла и приблизилась к чемпионству. Тем не менее, качество игры его не удовлетворило. Это бесспорно говорит о его тренерских качествах", - добавил Симонян.
За три тура до конца чемпионата "Спартак" опережает "Зенит" и ЦСКА на 11 и 10 очков соответственно. "Слышал, будто Мирча Луческу (главный тренер "Зенита") сказал, что "Спартак" не настоящий чемпион, но посмотрите, какой отрыв от ближайших преследователей. Что тут говорить? Команда завоевала золото уже за три тура до конца чемпионата", - отметил Симонян.
Собеседник ТАСС отметил, что "обычно команде сложно выиграть чемпионат два года подряд". "Надо ведь еще прибавить и Кубок, который давно не выигрывали (с 2003 года - прим.)", - добавил он.
Симонян шесть раз выигрывал с красно-белыми чемпионат страны - четыре раза в качестве игрока и дважды как главный тренер. С нынешнем успехом команды он себя не связывает. "К этому чемпионству не имею отношения, примазываться к чужим победам - не в моем характере. Мое седьмое чемпионство - с "Араратом", - заявил он.
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