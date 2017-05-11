"Шапекоэнсе" проиграл "Атлетико Насьональ" в матче за Суперкубок Южной Америки

Футболисты "Шапекоэнсе" по итогам двухматчевого противостояния за Суперкубок Южной Америки уступили "Атлетико Насьональ" из Колумбии.Ответный матч Суперкубка, прошедший в среду в Медельине (Колумбия), завершился победой "Атлетико Насьональ" со счетом 4:1.В составе победителей по два гола забили Дайро Морено (2-я, 67-я минуты) и Андрес Ибарген (31, 80). У "Шапекоэнсе" отличился Тулио де Мело (83). Концовку встречи гости играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник "Шапекоэнсе" Андрей Гиротто.Первая встреча, прошедшая в Шапеко в апреле, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. По сумме двух матчей победу в Суперкубке одержал "Атлетико Насьональ".