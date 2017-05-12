Матье Вальбуэна: мы сделали все возможное, но не получилось забить решающий мяч

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна высказал мнение о полуфинальном матче Лиги Европы с "Аяксом" (1:4; 3:1).



"Мы разочарованы. Сделали все возможное, чтобы отыграться, но не получилось забить решающий мяч.



Можно сказать, что шансы пробиться в финал были упущены уже в первом матче. Этот полуфинал - отражение крайне противоречивого сезона для нас", – передает слова Вальбуэна официальный сайт "Лиона".