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Игорь Шалимов: у "Краснодара" есть кем заменить Смолова

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал отсутствие в составе на игру с "Уралом" нападающего Федора Смолова.

"Отсутствие Смолова и Подберезкина – это потеря для нашей команды, но у нас есть кем их заменить.

Какой поединок из оставшихся для "Краснодара" самый принципиальный? Мы не думаем о следующих соперниках и сконцентрированы на предстоящем матче", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Шалимов Краснодар Смолов
Сегодня, 12:53
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