Игорь Шалимов: у "Краснодара" есть кем заменить Смолова

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал отсутствие в составе на игру с "Уралом" нападающего Федора Смолова.



"Отсутствие Смолова и Подберезкина – это потеря для нашей команды, но у нас есть кем их заменить.



Какой поединок из оставшихся для "Краснодара" самый принципиальный? Мы не думаем о следующих соперниках и сконцентрированы на предстоящем матче", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".