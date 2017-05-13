Игорь Шалимов: у "Краснодара" есть кем заменить Смолова

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:36
СМИ: игроки "Спартака" сами попросили оставить Карреру главным тренером после ухода Аленичева (9)
СМИ: игроки "Спартака" сами попросили оставить Карреру главным тренером после ухода Аленичева (9)
10:01
Антонио Конте: меня с ног до головы облили шампанским и пивом, мечта о чемпионстве воплотилась в реальность
Антонио Конте: меня с ног до головы облили шампанским и пивом, мечта о чемпионстве воплотилась в реальность
00:07
Анатолий Воробьев: на месте Инфантино говорить о проблемах по подготовке к ЧМ-2018 было бы недальновидно (1)
Анатолий Воробьев: на месте Инфантино говорить о проблемах по подготовке к ЧМ-2018 было бы недальновидно (1)
Вчера 23:54
"Челси" обыграл "Вест Бромвич" и стал чемпионом Англии (11)
"Челси" обыграл "Вест Бромвич" и стал чемпионом Англии (11)
Вчера 23:13
Сергей Кирьяков: видимо, арбитр Сельдяков затаил обиду (8)
Сергей Кирьяков: видимо, арбитр Сельдяков затаил обиду (8)
Вчера 22:47
Зоран Тошич: переговоры по контракту со мной не ведутся (1)
Зоран Тошич: переговоры по контракту со мной не ведутся (1)
Вчера 22:39
Игорь Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ (37)
Игорь Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ (37)
Вчера 22:22
Виктор Гончаренко: ЦСКА получал удовольствие от игры (14)
Виктор Гончаренко: ЦСКА получал удовольствие от игры (14)
Вчера 22:01
"Локомотив" расторг контракт с Петаром Шкулетичем (10)
"Локомотив" расторг контракт с Петаром Шкулетичем (10)
Вчера 21:43
Станислав Черчесов: давление и критику воспринимаю спокойно (1)
Станислав Черчесов: давление и критику воспринимаю спокойно (1)
Вчера 21:28
Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (32)
Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (32)
Вчера 21:25
ЦСКА разгромил тульский "Арсенал", Чалов оформил дубль (21)
ЦСКА разгромил тульский "Арсенал", Чалов оформил дубль (21)
Вчера 21:13
Леонид Федун: когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами (33)
Леонид Федун: когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами (33)
Вчера 20:49
Эдуардо Бериссо летом может возглавить "Севилью"
Эдуардо Бериссо летом может возглавить "Севилью"
Вчера 20:11
Игор Митрески: буду рад, если окажусь в "Спартаке" (1)
Игор Митрески: буду рад, если окажусь в "Спартаке" (1)
Вчера 19:20
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
Вчера 19:16
Диего Симеоне: я остаюсь в "Атлетико" (3)
Диего Симеоне: я остаюсь в "Атлетико" (3)
Вчера 19:00
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
Вчера 18:28
Федор Чалов сыграет против "Арсенала" с первых минут (30)
Федор Чалов сыграет против "Арсенала" с первых минут (30)
Игорь Шалимов: у "Краснодара" есть кем заменить Смолова
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал отсутствие в составе на игру с "Уралом" нападающего Федора Смолова.
"Отсутствие Смолова и Подберезкина – это потеря для нашей команды, но у нас есть кем их заменить.
Какой поединок из оставшихся для "Краснодара" самый принципиальный? Мы не думаем о следующих соперниках и сконцентрированы на предстоящем матче", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Отсутствие Смолова и Подберезкина – это потеря для нашей команды, но у нас есть кем их заменить.
Какой поединок из оставшихся для "Краснодара" самый принципиальный? Мы не думаем о следующих соперниках и сконцентрированы на предстоящем матче", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.