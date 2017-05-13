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Юри Тилеманс близок к трансферу в "Монако"

Полузащитник "Андерлехта" Юри Тилеманс в летнее трансферное окно может пополнить состав "Монако", сообщает Le Soir.

Монегаски уже договорились с бельгийцами по переходу игрока, а 22 мая Тилеманс должен будет пройти медобследование в клубе Лиги 1. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.
Теги: Тилеманс Андерлехт Монако Трансферы
Сегодня, 22:24
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