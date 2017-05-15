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11 персон 28-го тура: Чалов, Дзюба, Лоськов или кто-то другой?

11 персон 28-го тура: Чалов, Дзюба, Лоськов или кто-то другой?«Зенит» и ЦСКА продолжили гонку за Лигу чемпионов, обострилась борьба за путёвку в Лиге Европы, а битве за выживание теперь участвует аж 5 команд. Чемпионат России выходит на финишную прямую, а Rusfootball.info отмечает самые заметные фигуры 28-го отрезка дистанции Премьер-лиги. На этот раз – никаких празднующих спартаковцев.

Фёдор Чалов

Виктора Гончаренко в начале весны упрекали за недоверие к молодёжи, но тренер заявлял, что доверие нужно заслужить. Чалов его и заслужил, и оправдал: вслед за мячом в Уфе и победным голом в Перми Фёдор заработал пенальти для первого мяча во встрече с тульским «Арсеналом», а затем оформил дубль после классных передач Головина и Щенникова. За таким нападением ЦСКА приятно наблюдать!

Налдо

«Краснодару» тяжело даются голы, не стоило рассчитывать на фейерверк особенно в отсутствие Смолова, потому любой пропущенный мяч в Екатеринбурге сильно снижал шансы «быков» на 3 очка. И случился он перед самым перерывом: Налдо и Синицын не поняли друг друга, в результате чего неудачный прострел Емельянова превратился в гол. Да, это следствие несогласованности, но даже если Синицын не крикнул «Я!!!», никто не заставлял Налдо срезать мяч в свои ворота. Никого из уральцев рядом не было.

Артём Дзюба

Ещё один яркий перфоманс от нападающего в этом туре: Дзюба, забивавший этой весной в чемпионате только «Рубину» и «Спартаку», отличился уже через полминуты после начала матча в Самаре. На 8-й Артём праздновал дубль, а на 35-й сделал голевую скидку на Гарсию – игру для «Зенита» во многом сделал именно Дзюба.



Сергей Божин

Триумф форварда невозможен без ошибок защитника, но ошибки самарского защитника уж слишком бросались в глаза. В эпизоде с 1-м голом Дзюба унизительно легко оттёр Божина от мяча и вывалился на свидание с Лорией, а через несколько минут Сергей зачем-то выдернулся на Жулиано, никому не передав Дзюбу и не поставив его ни в какой офсайд. Очень странная позиционная ошибка, стоившая команде результативного выхода 1 на 1. Даже удивительно, что Скрипченко в концовке 1-го тайма заменил не его, а Мияйловича и Зинкова.

Сергей Шнуров

Несмотря на тяжёлое поражение от «Зенита», люди, собравшиеся на «Металлурге», покидали его в неплохом настроении. Трибуны и не думали пустеть даже при счёте 0:3, потому что добрая половина из собравшихся на стадионе 18 тысяч зрителей (хотя визуально казалось, что народу больше, я лично обходил сидевших в проходе) пришла не только и не столько футбол посмотреть, сколько побывать на концерте популярнейшей группировки «Ленинград», приуроченном к 75-летию «Крыльев Советов».



Юрий Сёмин

«Локомотиву» в чемпионате уже ничего не надо, но 70-й день рождения ЮрПалыча, думаю, стал одним из главных мотивирующих факторов для футболистов, которые вышли и разнесли «Оренбург». Гостям же очки жизненно необходимы, но они выступили лишь статистами на празднике Лоськова и Сёмина.

Дмитрий Лоськов

Матч «Локомотив» – «Оренбург» не был бы интересен никому, кроме болельщиков гостей, если бы не фигура легенды «Локо». Дмитрий Лоськов установил рекорд по количеству участий в чемпионатах России (20), но главным, по словам Лоськова, было не это, а возможность завершить карьеру как профессионал, в официальном матче, а не в каком-то шоу с пузатыми мужиками. Роберт Евдокимов отметил, что Дмитрий ни разу не потерял мяч. Да, Тихонов тогда был младше, но он в своём заключительном матче сыграл тайм, так что немного жаль, что Лоськов провёл на поле всего 13 минут и не пробил фирменный штрафной. Но в любом случае играть в Премьер-лиге в 43 года при обожающих тебя болельщиках – это круто.



Игорь Лебеденко

У «Терека» мало что получалось в атаке в матче против «Томи», но на 54-й минуте Рахимов заменил Торже на Игоря, и дело пошло веселее. Лебеденко сразу же нанёс неточный удар с линии штрафной, а на 60-й минуте вывел свою команду вперёд после ошибки на выходе вратаря томичей Солосина. Задача перед ним стояла не самая сложная – просто закатить мяч в пустые ворота, но его нужно было поймать на ногу, точно направить с острого угла, при этом отклеившись от опекунов.

Кехинде Фатаи

Как это часто бывает, иностранец проявляет себя на старте своей российской карьеры, затем затухает. Правда, в случае с Фатаи виной его голевому простою травмы, но так или иначе нападающий «Уфы» не забивал с 30-го октября. Не сказать, что его мяч на 89-й минуте получился судьбоносным для команды, уже давно обеспечившей себе спокойную жизнь, но победу он ей принёс, а вот «Анжи» поставил перед угрозой стыковых матчей.

Курбан Бердыев

«Ростов» этой весной испытывает проблемы в атаке, но, похоже, на «Рубин» Бердыев настроил своих парней как ни на какого другого соперника. Некоторая расслабленность хозяев позволила казанцам добиться пристойного счёта, но по сути они были разнесены. Вряд ли у руководителей «Рубина» имеются малейшие сомнения в том, кто лучше: Бердыев или Грасия?

Сердар Азмун

Ещё один бывший казанец сделал очередную заявку, возможно, не на возвращение в «Рубин», а на отъезд куда-нибудь в Европу. Иранец оформил дубль (пусть 1-й гол забил из офсайда), особенно классным получился второй гол, забивая который Азмун унизил Серхио Санчеса во всех смыслах.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Чалов Дзюба Лоськов Бердыев
Сегодня, 10:19
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6
(1)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:22) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: zenit47
как это так, свиньи ни одной нет в списке? не порядок

Есть одна. Шлюбой кличут..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 11:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется, Лоськов вне конкуренции.
Жаль, что ему не дали сыграть хотя бы тайм, для полноты ощущения и восприятия.
Ностальжи.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№4 Написал: dima0501 (Сегодня, 11:48) #
  • -1
  •  (3)

В цска очень понравились Натхо, Щеников самый недооцененный защитник российского чемпа,Головин.
Регистрация: 28.09.2016
№3 Написал: Викторис (Сегодня, 11:32) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Селихов
Регистрация: 8.04.2017
№2 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 10:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Вот ты написал!!
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:31) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
как это так, свиньи ни одной нет в списке? не порядок
Регистрация: 17.05.2013
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