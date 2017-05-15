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"Динамо" готово предложить Юрию Калитвинцеву новый контракт

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о ситуации с продлением соглашения с наставником команды Юрием Калитвинцевым.

По словам Муравьева, по ходу сезона клуб переподписал соглашение с Калитвинцевым на новых условиях.

"Специалист пошел на значительные уступки, прекрасно понимая непростую финансовую ситуацию. И сегодня мы готовы заключить с ним новое соглашение, теперь решение только за ним.

В текущем соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. И мы хотим снова подписать с ним соглашение, ждем его ответа", – цитирует Муравьева ТАСС
Теги: Динамо Калитвинцев
Сегодня, 11:59
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№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Заур CПБ
если не усилится команда хорошими игроками, то после 5-6 тура уволят.



В Динамо игроки неплохого уровня,тренера задача сплотить команду в единое целое-- на покупку высококлассных игроков у Динамо денег нет,а куй на куй менять,только время терять ---пример - Зенит каждый год покупки делает,а воз и нынче там..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№2 Написал: Заур CПБ (Сегодня, 12:28) #
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если не усилится команда хорошими игроками, то после 5-6 тура уволят.
Регистрация: 3.02.2017
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:14) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Юра неплохо справился с поставленной задачей,доверие есть --остается пожелать только удачи в РФПЛ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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