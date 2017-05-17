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Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Валерий Петраков: за исключением первых минут, в целом, мы выглядели неплохо
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в эфире телеканала "Наш футбол" после поражения от "Крыльев Советов" в матче 29-го тура РФПЛ (0:2) заявил, что его команда крайне плохо действовала в атаке.
"За исключением первых минут, в целом, мы выглядели неплохо. Самаре не уступали, но все решило исполнительское мастерство. В перерыве говорил ребятам, да и сейчас скажу: когда мы переходим на чужую половину поля – начинаем замедлять свои атаки. Это равносильно смерти. Много в чем нужно прибавлять и добавлять. Получит ли команду лицензию и продолжит существовать? Я надеюсь на это. Все основания для этого есть", – сказал Петраков.
"За исключением первых минут, в целом, мы выглядели неплохо. Самаре не уступали, но все решило исполнительское мастерство. В перерыве говорил ребятам, да и сейчас скажу: когда мы переходим на чужую половину поля – начинаем замедлять свои атаки. Это равносильно смерти. Много в чем нужно прибавлять и добавлять. Получит ли команду лицензию и продолжит существовать? Я надеюсь на это. Все основания для этого есть", – сказал Петраков.
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