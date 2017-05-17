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Валерий Петраков: за исключением первых минут, в целом, мы выглядели неплохо

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в эфире телеканала "Наш футбол" после поражения от "Крыльев Советов" в матче 29-го тура РФПЛ (0:2) заявил, что его команда крайне плохо действовала в атаке.

"За исключением первых минут, в целом, мы выглядели неплохо. Самаре не уступали, но все решило исполнительское мастерство. В перерыве говорил ребятам, да и сейчас скажу: когда мы переходим на чужую половину поля – начинаем замедлять свои атаки. Это равносильно смерти. Много в чем нужно прибавлять и добавлять. Получит ли команду лицензию и продолжит существовать? Я надеюсь на это. Все основания для этого есть", – сказал Петраков.
Теги: Петраков Томь Крылья Советов
Сегодня, 17:44
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№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
даже крылья их жахнули 2:0, и только диванный спартак 1:0 и то с пенальти. браво
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:03) #
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Вы вообще красавчеги. Но пора обратно, в жопу, в ФНЛ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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