Валерий Петраков: за исключением первых минут, в целом, мы выглядели неплохо

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в эфире телеканала "Наш футбол" после поражения от "Крыльев Советов" в матче 29-го тура РФПЛ (0:2) заявил, что его команда крайне плохо действовала в атаке."За исключением первых минут, в целом, мы выглядели неплохо. Самаре не уступали, но все решило исполнительское мастерство. В перерыве говорил ребятам, да и сейчас скажу: когда мы переходим на чужую половину поля – начинаем замедлять свои атаки. Это равносильно смерти. Много в чем нужно прибавлять и добавлять. Получит ли команду лицензию и продолжит существовать? Я надеюсь на это. Все основания для этого есть", – сказал Петраков.